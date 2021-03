«Vaimu Kelmidel» oli külas üks Eesti uue põlvkonna andekamatest näitlejatest Karolin Jürise. Kes on parimad lavapartnerid ja Eesti andekaimad lavastajad? Kuidas on Karolin alati nii heas vormis, et Pipina ronida ilma suurema vaevata mööda rõduseinu üles ning kui raske või vajalik on vaadata ennast kõrvalt?