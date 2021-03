GALERII ⟩ Sensuaalsed pildid kaadri tagant: vaata, kuidas valmis ajalooline sari «Naiste sõda»

Suured tunded, kirg, keerulised valikud ja karm reaalsus...Kes valib armastuse, kes aga vahetab selle raha vastu? Saatus paneb proovile, kes on tegelikult müüdav – kas lõbutüdruk või spioon.

Kennedy rollis on Ben Walton-Jones, kelle kohta jagub sarja loojal Mart Sanderil vaid kiidusõnu: «tema puhul on ühes komplektis nii välimus, andekus, vaimukus kui ka töötahe!» Vaimustust tunneb Sander ka Kennedy loo teiste peategelaste üle, kelleks on Monikat kehastav Lisette Pomerants ning Claudette´ina särav Britt Kõrsmaa.