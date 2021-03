Elu keerdkäigud on tihti üsna ettearvamatud, kuid abieluvannet andes mõeldakse enamasti tõsiselt, et kokku jäädaksegi terveks eluks. Mitmed suured staarid on seda oma elu jooksul aga vähemalt neljale erinevale inimesele tõotanud.