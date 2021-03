POLEKS ARVANUD ⟩ Punkar Kojamees avaldas, kuidas sündis tema esinejanimi

Kõik algas sellest, kui Tarmo vaatas kunagi 1980. aastal avaldatud Priit Pärna koomiksiraamatut «Tagurpidi». «Üks pilt oli seal, kus rongijaamas on kõik õiget pidi kassad ja siis üks kassa oli tagurpidi. Ja selle letist allapoole oli kirjutatud, et jaamaülem on loll.»

Tänane muusik, jalkafänn ja poliitik vaataski siis raamatust, et huvitav, mis jamaga see jaamaülem on hakkama saanud, et mingi väike poiss, kes ei jõua kõrgemale kirjutada, on kirjutanud «jaamaülem on loll».

Saaga aga jätkus: «1984. aastal, kui ma olin veel gümnasist ja pooleldi emaga veel koos elasin, kirjutasin mingi maja seinale «kojamees on loll». Just sellepärast, et las ta hommikul tuleb ja mõtleb, et huvitav, millega ma hakkama olen saanud.

Mehel on ka endast legendaarne pilt, mis on tehtud päev enne Nõukogude armeesse minekut, kus ta on harjaga. Selle pildi külje peale kirjutatud «kojamees on loll».