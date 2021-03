Saksamaa vutikoondises seisab ees võimuvahetus

Vaatamata sellele on Löw, kelle suurimaks saavutuseks jääb kahtlemata Saksa vutisatsi viimine maailmameistriks 2014. aasta jalgpalli MMil Brasiilias, täis tahet ja motivatsiooni väärikalt esineda 2021. aasta EMil.

«Mul on energiat ja auauhnust viia töö auga lõpuni. Annan endast parima, et fännid jääksid turniirga rahule. Tean, et meeskond mõtleb samamoodi,» ütles Löw Saksamaa jalgpalliliidu teadaandes.