VABANDUS ⟩ Zevakini peol käinud Kelly Sildaru murdis vaikuse: mul ei olnud halbu kavatsusi

Laupäeval Elu24-le saabunud vihje järgi vaatas umbes 20-pealine seltskond Eesti Laulu finaalsaadet Zevakini stuudios. Jäädvustused peost jõudsid ka sotsiaalmeediasse, kust need meedia tähelepanu peale kiiresti kadusid. Maski peol kellelgi ees ei olnud ja vahemaad ei hoitud.

«Kuna ma olin nende inimestega pidevalt kokku puutunud, arvasin, et see on kuidagi turvalisem,» rääkis Voogre. «Mul ei olegi muud enda kaitseks öelda.» Voogre sõnul polnud peol ühtki koroonapositiivset või lähikontaktset.