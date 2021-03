PILDID ⟩ Kuidas see võimalik on? Tallinna uuel tänaval ujuvad kalad, keda Eesti vetest ei leia

Veesilmad lisati tänavale meeliköitva elemendina, kuid muuhulgas aitavad need õhuniiskust tõsta ja on head taimedele. Kalad sealjuures lisavad veesilmadele elu juurde.

Jaapani koid on heades tingimustes pikaealised kalad. Maailma kõige vanem koi Hanako elas 225 aasta vanuseks, mis on siiani kehtiv vanuserekord. Seega on koid võimelised elama vanemaks kui Fahle Park praegu on.

Galeriitänava kalad on praegu 10-11 cm pikkused, aga järgmiseks kevadeks on nad ilmselt 20 cm pikad ja edasi on ootus, et kasv pidurdub. Jaapani koide kasv sõltub veekogu suurusest ja mahust. Jaapani koid on head kohanejad ja väga targad ning õppimisvõimelised kalad. Näiteks õpivad nad oma toitjat sammude järgi eristama ja kogunevad juba ette toitmiskohta.