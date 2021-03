Buckinghami palee murdis Harry ja Meghani intervjuu järel vaikuse: pere tegeleb sellega privaatselt

Buckinghami palee teatel kurvastasid Harry ja Meghani läbielamised, millest nad Oprah Winfreyle antud intervjuus rääkisid, kuninglikku perekonda, vahendas AP News . Palee üritab enamasti avalikke vaidlusi vältida ning võimalusel vaikida, kuid tundub, et Sussexi hertsogipaari süüdistused olid selleks liiga valusad.

Eesti aja järgi esmaspäeva esimestel tundidel eetrisse läinud intervjuus rääkisid kuningliku elu seljataha jätnud Harry ja Meghan, et neilt uuriti toona veel sündimata poja võimaliku nahavärvi kohta. Kuna Meghani ema on mustanahaline, kardeti Harry peres, et laps sünnib liiga tume. Siiski ei soostunud intervjueeritavad avaldama, kellega sel teemal vesteldi.