ARVAMUS ⟩ Askur Alas: Kas sinu telefonitšikk on sinu perearst?

Juhtide saamatusest ja selle õigustamiset kriisi ohjamisel on näiteid ridamisi, ei teagi, kust pihta alata.

Miks on vaja teha perearstidest telefonikeskjaamad? Me kõik kuulsime terviseminister Tanel Kiige ohtrasõnalisi õigustusi meedias, kuidas tegelikult olla vaktsiinide jagamisel kõik korras, ainult alguses olla olnud mõned tõrked. Aga faktid räägivad teist keelt: perearstid ei saa vaktsiine siis, kui neile neid lubatakse, ja kui neid tuuakse, siis saavad nad teistsuguse koguse, kui lubatud. Bürokraadid eesotsas valitsuse, kantslerite ja asekantsleritega (vaadaku iga soovija ministeerimide veebist nende nimed järele) lükkasid perearstide kaela vaktsineeritavate läbihelistamise. No kuulge – perearstid peaksid tegelema ravimise ja sh ka vaktsineerimisega, mitte muutma oma ravikabinetid telefonikeskjaamadeks.

Aga selle halva lahenduse suutsid bürokraadid välja mängida kõige halvemal moel, sest vaktsiinide jaotamise logistika oli täiesti läbi mõtlemata. Perearstid ise kirjutasid meedias, et:

a) kõigepealt öeldi, et pühapäeval tuleb nt 100 vaktsiinidoosi, helistage ja kutsuge 100 inimest

b) perearst ja tema töötaja(d) helistas(id) 100 inimesele

c) perearst istus vabast ajast terve pühapäeva oma keskuses, oodates vaktsiini ja läks õhtul koju

d) hilisõhtul helistati ja sõimati ta läbi, et miks ei olda vaktsiini vastu võtmas

e) perearst kihutas tagasi ja sai kätte... 50 vaktsiini

f) perearst pidi uuesti helistama 50 inimesele ja ütleme, et ärge ikka tulge

Ja nii käivad asjad meie nn e-riigis, kus – nagu kuulda – peetakse endiselt vaktsiiniga seotud asjade üle arvestust mingis Exceli tabelis, mida tohutu mahu tõttu pole võimalik ühtsustada ja uuendada rohkem kui korra nädalas.

Edukas ettevõtja Indrek Kasela on korduvalt kirjutanud sotsiaalmeedias, et logistilised probleemid, mis on tingitud bürokraatliku süsteemi kilpkonlikust aeglusest, saaks hoobilt lahendutud, kui kaasataks erasektor. Endine minister ja pikemalt kasumlikku PR-bürood juhtinud Janek Mäggi kirjutas mõned päevad tagasi, et meditsiinis on hapnik otsakorral ja kriis on jõudnud nii kaugele, et Eesti vajab üldmobilisatsiooni ja seejuures on kriitiline, et kaasataks erasektor.

Ja paljud ettevõtjad oleksid nõus panustama mingit kasumit lootmata, lihtsalt selleks, et Eestil oleks parem. Aga kus sa sellega!

Miks liigub paljukiidetud e-Eesti tiiger nagu tigu ja ignoreerib, et ümberringi on tiigrid, kes ei soovi tigu ära süüa, vaid aidata keskkonna päästmisele kaasa (kasvõi sellepärast, et neil tulevikus oleks midagi süüa).

