LIIGA KÕHN ⟩ Saksa treener kommenteeris Johaugi välimust: väga halb eeskuju

«Nad on halvad eeskujud. Mulle ei meeldi see, mida ma näen,» tõdes Schlickenrieder.

Norra naiste suusatamiskoondise treener Ole Morten Iversen läks Schlickenriederi sõnade peale närvi.

«Minu arvates on Schlickenriederi poolt niimoodi öelda väga ebaprofessionaalne. Ta peaks keskenduma oma suusatajate treenimisele, mitte kommenteerima teiste koondiste naiste välimust,» leidis Iversen.

Mehe sõnul viiakse Norra koondises läbi mitmeid erinevaid teste, millega kindlustatakse, et suusatajad oleksid terved ning parimas võimalikus vormis.

«Ta ei peaks meie pärast murestsema,» ütles Iversen.

Johaugi sõnul ei pääse Norra koondisesse keegi, kes terve ei ole.

«Testid, mida meil teha tuleb on mitmetasandilised. Minu arvates on Norra selles mõttes teistest riikidest arenenum. Ma ei tea, kuidas need asjas Saksas toimivad,» rääkis Johaug.

Schlickenriederi arvates peaks suustajatele tervist kontrollima ka näiteks suusahüpetes kasutusel oleva kaaluindeksi piirmääradega, kirjutas Iltalehti.

«Teatud kaaluindeksinäitajatega ei lasta sportlasi võistlema,» ütles Schlickenrieder. Ka Rahvusvahelise suusaliidu võistluste direktor Pierre Mignerey võttis teemal sõna.

«Kui Saksa teeb ametlikud ettepanekud enne kevadist istungit, arutame asja,» lubas Mignerey.

Mignerey ei olnud kindel, kas kaaluindeks on õige asi, millega suusatajate tervislikku seisundit mõõta, kuid arvas, et poleks paha arstidega antud teemal aru pidada.

Mignerey rääkis, et tegemist pole sugugi esimese korraga, kui selline teema üles võetakse. «Näib, et see kerkib teemaks üle aasta, kuid siiani pole sellest suurt numbrit tehtud.»