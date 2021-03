SÄRISEVALT KUUM ⟩ Tartu kutid teevad staarstripparitele tuule alla: siivutuid ettepanekuid võib ikka teha, aga...

Gert Suik (27), Mihkel Pari (27) ja Karl-Martin Kruse (28) on kolm meest, kes 2019. aasta suvisel grillipeol naljatlesid, milline oleks elu siis, kui nad meelelahutajateks hakkaksid. Ikka sellisteks, kes just naistele erilist elamust pakuksid. «Eestis ei olnud hollywoodilikku mees-meelelahutust. Mõned kuud hiljem kerkis teema uuesti üles ja siis me mõtlesime, et teeme esialgu lihtsalt proovi,» meenutab Gert.