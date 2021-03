FOTOD ⟩ Endale mutri sõrme lükanud lapse aitamiseks läks vaja viit päästetöötajat ja rauasaagi

Nõmme päästjad said uue masina. Foto on illustratiivne.

Päästeamet avaldas sotsiaalmeedias postituse, milles küsitakse, mitut päästjat võiks vaja minna selleks, et ühe lapse sõrm mutri raudsest haardest vabastada. Tuleb välja, et mutri eemaldamiseks on vaja korraga viit päästjat.