HELLITATUD LAPS ⟩ Briti megarikkurite tütar puhkeks nutma, kui ta pangakonto kahaneks alla miljoni

Kõige enam kulutab Saffron raha väljas olles, näiteks ööklubides ja restoranides. Noorel naisel on enda sõnul kallis maitse, kuna nende perel on olnud alati erakokk.

Baari või restorani minnes Saffron hindadele tähelepanu ei osuta. «Ma ei vaata kohe kindlasti asjade hindu, igal pool, baarides, restoranides, poodides. Kui see mulle meeldib, ma lihtsalt ostan selle ära,» avaldas inglanna, kelle silm pole arvet nähes kunagi isegi pilkunud. «Võtan lihtsalt kaardi välja ja maksan.»

«Praegu on aga kõige enam, sadu tuhandeid, kulunud meie uuele majale Inglismaal,» avaldas Saffron. Ta kavatseb kulutada kallimaga jagatud maja sisustamiseks peagi korraliku summa. Saffron hindab, et maja kujundus ja mööbel läheb kokku maksma umbes miljon naela ehk veidi üle 1,1 miljoni euro.

Aastate jooksul on Saffron kulutanud raha ka autodele ja ta on tunnistanud, et ta ostab meelsasti iga aasta endale uue sõiduvahendi. Uue auto hind jääb tavaliselt 175 000 ja 230 000 euro vahele.

Enda peale kulutamise kõrval meeldib Saffronile ka kingitusi teha. Eriti armastab ta osta midagi toredat oma väiksele õele Valentinale, kes sündis Barriele ja tema uuele kallimale septembris. Saffron on oma ainust õde juba praegu hellitanud üle 15 000-eurose kingitusega ja kavatseb ka tulevikus Valentina peale raha kulutada.

«Ma ei usu, et kedagi saab liiga palju hellitada. Kui sul on raha, siis miks mitte,» arvab Saffron.

Kui Saffronilt küsitakse, kas ta suudaks vahetada oma elu ära kellegagi, kes teenib nädalas 175 eurot, vastab neiu eitavalt. «Ma ei usu, et saaksin seda teha, sest üles kasvades oli meie perel alati raha. Olen sellega harjunud.» Inglanna on ka avaldanud, et kui tal oleks pangakontol alla miljoni dollari, puhkeks ta nutma.

«Ma ei tunne end mugavalt, et öelda, palju mul pangas raha on, aga seda on palju. Kõik alla miljoni oleks p****s. Ma ei saa lasta sellel nii madalale langeda. Hakkaksin nutma,» tunnistas Saffron. Arvestades, et noor neiu sai hiljuti isalt 15 miljonit dollarit, siis küllap ei pea Saffron pangakonto pärast lähiajal pisaraid valama.

«Mul on raha ja paljudel seda ei ole, seega küllap oskan rahaga hästi ümber käia,» tõdeb Saffron lõpetuseks.

Neiu isad Barrie ja Tony on enda sõnul kõiki oma lapsi hellitanud, kuid mõistuse piires. «Oleme väga uhked oma laste üle, kuid oleme neile öelnud, et kavatseme suure osa oma miljonitest heategevusele jätta,» avaldas Barrie. Ta lisas, et nad soovivad Tonyga, et nende lapsed läheksid tööle ja teeniksid endale ise raha.

«Oma laste hellitamise puhul ei tee me mingeid vabandusi,» tõdes ta, «kuid oleme neile õpetanud raha väärtust ja ei lase neil kunagi unustada, kust me pärit oleme.»