Eesti Laulu finaalile avalöögi andnud Goresoerdi ninamees: algne erutus asendus kohe luupainajaga

«Ettepanek avada Eesti suurim muusika-show pani alguses natuke kulmu kergitama, aga samas tõi ka teadmise, et meie tegemisi on märgatud. See oli hea võimalus Goresoerd undeground'ist laiema publiku ette tirida,» ütleb Soomere.

«Algne erutus asendus muidugi kohese luupainajaga, sest kui nüüd päris aus olla, siis ülesanne sellest Uku loost mingi söödav metal'i-lugu valmis treida osutus arvatust keerulisemaks. Käiku läks vist alles kolmas või neljas variant,» räägib mees. «Lugu pidi kõlama selliselt, et me ei valmistaks pettumust oma fännidele, aga samas pidi see arusaadav olema ka inimestele, kes metal'it tavapäraselt ei kuula. Me ei tahtnud suurel laval esinemise pärast end muuta. Usun, et see ka õnnestus.»

Muusik tunnistab, et ilma publikuta oli esinemine pisut kuivavõitu. «TTÜ Akadeemiline meeskoor ja meie äge tantsija Camilla Orlova täitsid selle tühimiku suurepäraselt,» sõnab Soomere.

Kõige meeldejäävamaks peab ta Eesti Laulu laval esinemise juures kogu üritusega seotud meeskonna professionaalsust. «Kindlasti jääb see meile meelde kui Goresoerdi kõige esimene tele-show. Päris korralik algus igal juhul!»

Võimalus Goresoerdi tulevikus Eesti Laulul võistlejate hulgas näha on pea olematu. «Ma väga ei usu, et me kunagi seal võistlejatena üles peaks astuma, ei tundu päris meie koht olevat. Seekordne esinemine oli küll põnev kogemuus ja hea võimalus end suurele rahvusvahelisele publikule näidata, kuid võistlejatena tõesti … Pigem ei.»

Soomere sõnul pole ta tegelikult kunagi Eesti Laulule ülemäära innukalt kaasa elanud. «Tean, millised artistid seal üles astusid, kuid mitte ükski lugu külge küll ei hakanud. Praegu meenub vaid Wiiralti lugu, ülejäänu oli kui ühtne kompott viisijuppidest ja sähvivatest prožektoritest,» arvab ta. «Ma ei ole mitte kunagi sellist muusikat ise kuulanud, aga noh, kui selliseid üritusi peetakse, siis on ju seda kellelegi vaja ja see pole absoluutselt halb!»