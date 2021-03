JUBE ⟩ Rootsi jalgpallikoondise väravavaht langes relvastatud röövi ohvriks: kaheaastasel pojal hoiti nuga kõril

Briti väljaanne The Sun teatab, et röövlid hoidsid Olseni abikaasat ning tema väikeseid lapsi, viieaastast Aliciat ja kaheaastast Alexanderit kinni, ähvardades neid noaga, samal ajal kui üks matšeetega relvastatud sissetungija Olsenit majas ringi vedas ja väärtesemeid kokku korjas.

«Robin oli õudusest hirmul. Tal on röövitud asjadest ükskõik, kuid ta kardab röövi mõjust oma perele. Pereliikmed said suure mentaalse trauma. Selline olukord on iga lapsevanema õudusunenägu. Pere on nüüdseks majast ära kolinud, Everton on palganud igale pereliikmele turvamehe,» kirjutas The Sun.