ŠOKK ⟩ Naine kulutas luksuskottidele tuhandeid eurosid, kuid avastas siis, et need on peaaegu väärtusetud

Dan pöördus esemete väärtuse väljaselgitamiseks kotieksperdi Charlie poole. Paraku ei saadud temalt kuigi häid uudiseid. Charlie tõi esile, et kottidel olev tempel «Made in Italy» näitab sageli seda, et tegu on masstoodanguga. Nagu arvata võib, langes kottide hind seetõttu kolinal. Charlie sõnas: «Ma arvan, et ta maksis selle kollektsiooni eest suurt raha, kuid tegelikult on see kõik seotud koti moekusega.»