Kõik 40 Eurovisioonil osalevat riiki on selleks aastaks võistlusloo välja valinud! Kirevast nimekirjast leiab nii räppi, rokki kui ka propagandat. Elu24 toob teieni peaaegu täieliku nimekirja tänavustest eurolugudest. Ühte lugu nimekirja kahjuks lisada ei saa, sest see sai võistluskeelu.

1. ALBAANIA

Teist korda Albaaniat esindav Anxhela Peristeri hüppab Eurovisioonil võistlustulle looga «Karma». Laulmisega on Anxhela tegelenud juba aastaid ja esimest korda proovis ta Eurovisioonile pääseda 2001. aastal.

34-aastane Anxhela on laulmise kõrvalt ka modell.

2. ASERBAIDŽAAN

Efendi on lauluvõistlustega vägagi tuttav. Mitmel kohalikul ja rahvusvahelisel lauluvõistlusel osalenud Efendi armastab lisaks muusikale ka maalimist, tantsimist ja joogat.

Aserbaidžaani eurolugu kannab pealkirja «Mata Hari».

3. AUSTRAALIA

Eurovisiooni-karussellist saab taas osa ka Austraalia, keda esindab Sydneyst pärit lauljatar Montaigne. Austraalia eurolugu kannab pealkirja «Technicolour».

25-aastane Montaigne on kandideerinud viimastel aastatel Austraalia muusikamaastikul mitmele auhinnale ja valiti seal ühel auhinnagalal parimaks läbimurde artistiks. Ta on olnud soojendusesindaja sellistele artistidele nagu Cindy Lauper ja Blondie.

Peale laulmise on Montaigne tuntud ka aktivistina.

4. AUSTRIA

Austriat esindab tänavusel Eurovisioonil 35-aastane Vincent Bueno, kes esitab lugu «Amen».

Muusika on Vincenti jaoks olnud tähtis alates lapsepõlvest, kuid professionaalselt hakkas ta sellega tegelema alles 2003. aastal. Siis astus ta muusikakooli, mille ta 2007. aastal lõpetas. Austrias on Vincent enim tuntud laulusaatest, mille ta võitis. 2009. aastal osales ta ka kohalikus «Tantsud tähtedega» saates.

Kusjuures tema võistluslugu «Amen» on üks kahest samanimelisest loost, mis tänavu Eurovisioonil kõlab.

5. BELGIA

Belgiat esindav bänd Hooverphonic on tegutsenud 25 aastat ja nende lugusid on kasutatud mitmes telesarjas, reklaamis ja filmis üle maailma. Nad pidid Belgiat esindama ka möödunud aastal.

Tänavune Eurovisioon on aga ansambli jaoks eriline, sest nad vahetasid laulja ära. Solistina on tagasi 41-aastane Geike Arnaert, kes oli bändis aastatel 1997–2008. «Me kõik tundsime tungi jälle koostööd teha. Oleme siiani Hooverphonici tuum, mis on paljude arvates seni põhiline ansambli koosseis,» selgitas Belgia bändi eestvedaja Alex Callier.

Nende eurolugu kannab pealkirja «The Wrong Place».

6. BULGAARIA

Nii nagu paljude teiste riikide artistid, saab ka Bulgaaria esindaja Victoria Eurovisioonil teise võimaluse. Sel aastal kannab 23-aastase lauljatari lugu pealkirja «Growing Up is Getting Old». Victoria on tunnistanud, et loo kirjutamisel mõtles ta inimestele, kes on tema elus kõige tähtsamad: emale, isale, õele ja sõpradele.

Noor lauljatar sai Bulgaarias populaarseks pärast seda, kui ta osales kohalikus laulusaates «X Factor».

Peale muusika armastab Victoria loomi. Tal on neli varjupaigast võetud koera, kaks jänest ja üks papagoi.

7. EESTI

Nagu paljud juba teavad, krooniti 6. märtsil Eesti Laulu võitjaks Uku Suviste ja tema lugu «The Lucky One». Sellega sai Uku taas võimaluse minna Eurovisioonile, kus ta astub võistlustulle 20. mail teises poolfinaalis. Eesti esineb 17 loo seas kolmandana ja võistleb poolfinaalis naaberriikide Läti ja Soome eurolugudega.

Kihlveokontorid Eestile poolfinaalist edasipääsu ei ennusta.

8. GRUUSIA

Teise võimaluse Eurovisioonil saab ka 33-aastane Tornike Kipiani, kelle tänavune võistluslugu kannab pealkirja «You».

Tornike lõi 19-aastaselt oma ansambli, kuid ta ei arvanud kunagi, et temast saab selle solist. Kui bändil veel lauljat ei olnud, võttis Tornike ajutiselt selle rolli enda kanda ja kõik muu on ajalugu. 2014. aastal osales Tornike Gruusia «X Factori» esimeses hooajas, mille ta ka võitis. Enne möödunud aastat proovis ta Eurovisioonile pääseda ka 2017. aastal.

Hariduselt on kolme lapse isa Tornike hoopis arhitekt.

9. HISPAANIA

Hispaaniat esindab 29-aastane Blas Cantó looga «Voy A Quedarme» («Ma jään»). Taas Hispaania esindajaks valitud Blas on muusikaga tegelenud alates nelja-aastaselt. Enne soolokarjääri alustamist kuulus Blas Hispaania kõige populaarsemasse poistebändi Auryn.

Esimese sooloalbumi andis Blas välja 2018. aastal. Pärast soolokarjääri alustamist võitis ta MTV Euroopa muusikaauhindadel parima Hispaania artisti tiitli.

Eurovisioonil osalemisest on Blas unistanud juba teismeeast saati.

10. HOLLAND

Korraldajamaa valis end esindama Jeangu Macrooy (27), kes pidi seda tegema ka möödunud aastal. Jeangu astub võistlustulle looga «Birth Of A New Age».

Surinamest pärit Jeangu huvi muusika vastu sai alguse sellest, kui tema vanemad talle 13. sünnipäevaks kitarri kinkisid. Pärast seda moodustas Jeangu koos oma kaksikvennaga duo. Kodumaa jäi aga Jeangu jaoks väikseks ja ta kolis 20-aastaselt Hollandisse, kus alustas õpinguid muusikakoolis.

Praeguseks on ta välja andnud kaks albumit.

11. HORVAATIA

Horvaatia valis enda eurolooks «Tick-Tock», mida esitab Albina. 22-aastane Albina on laulmisega tegelenud alates 2019. aastast, kui ta osales laulusaate «The Voice» kohalikus variandis. Lauljatar tuli saates kolmandaks.

Möödunud aastal pidanuks Horvaatiat esindama aga Damir Kedžo, kes tänavu kohalikust eelvoorus ei osalenud. Laulja tunnistas, et tal lihtsalt ei olnud seda õiget laulu, millega Eurovisioonile pürgida, vahendab dnevnik.hr.

12. IIRIMAA

Küll aga saab teise võimaluse Iirimaa esindaja Lesley Roy (34), kelle tänavune eurolugu kannab nime «Maps». Lesley esimene album ilmus 2008. aastal koostöös tuntud Rootsi muusikaprodutsendi Max Martiniga. Lisaks soolokarjäärile on ta ka laulukirjutajana palju saavutanud. Lesley sulest valminud lugusid on laulnud sellised artistid nagu Adam Lambert, Miss Montreal ja Medina.

Ta ise on elupõline Eurovisiooni fänn ja lauluvõistlusel osalemine on üks tema unistusi.

13. IISRAEL

Iisraeli esindab taas 20-aastane laulja Eden Alene, kes on sündinud Jerusalemis, kuid kelle vanemad on pärit Etioopiast. Eden oli õppinud 11 aastat balletti, kui ta hakkas võtma hääletunde ja otsustas hoopis muusikakarjääri kasuks. Eden on öelnud, et saab inspiratsiooni Beyoncélt, Jennifer Hudsonilt ja Chris Brownilt. Lisaks innustavad teda eri muusikažanrid.

Praegu teenib Eden sõjaväes, kus ta kuulub solistina bändi, mis esineb nii Iisraelis kui ka välismaal.

Tema tänavune võistluslugu kannab nime «Set Me Free».

14. ISLAND

Teise võimaluse saab ka möödunud aasta üks favoriitidest, Islandi laulja Daði Freyr koos bändiga Gagnamagnið. Tänavu astuvad nad võistlustulle looga «10 Years», mis räägib laulja ja tema abikaasa suhtest.

Bändi solist Daði ei suuda ära oodata, millal ta Eurovisiooni lavale saab ja on väga põnevil. Laulja ütles, et osales kohalikus eelvoorus seetõttu, et ta tahab koos oma bändiga kogeda Eurovisiooni lavatagust elu ja melu.

Eurovisiooni teeb Daði jaoks eriliseks kindlasti ka see, et ta jagab lava oma abikaasaga, kes mängib ansamblis klahvpille.

15. ITAALIA

Itaalia kohaliku eelvooru võitis rokkbänd Måneskin ja nende võistluslugu kannab pealkirja «Zitti E Buoni» («Ole vait ja hea»). Bändi panid kokku neli sõpra – Damiano, Victoria, Thomas ja Ethan –, kes tunnevad üksteist juba põhikoolist saati, vahendab lifeinitaly.com.

Koos hakkasid noored muusikat tegema 2015. aastal ning laiema tuntuse saavutas bänd kaks aastat hiljem kohalikus «X Factori» saates. 2018. aastal anti välja esikalbum, mis põrutas Itaalias kohe muusikaedetabelite tippu. Nad on tuuritanud ka üle Euroopa, kus nende 80 kontserdist olid 66 välja müüdud.

Måneskin tähendab Taani keeles «kuuvalgus».

16. KREEKA

Kreeka esindamiseks teise võimaluse saanud Stefania Liberakakis (18), esinejanimega Stefania, on Hollandi juurtega laulja. Stefania kasvas üles Hollandis ja avastas armastuse muusika vastu väga noorelt. 10-aastaselt osales ta lastele mõeldud «The Voice'i» saates.

2016. aastal osales ta koos tüdrukutebändiga Kisses juunioride Eurovisioonil, kus nad esindasid Hollandit. Bänd sai 8. koha. Kolm aastat hiljem andis Stefania välja kolm singlit ja samal aastal põrutas ta ka Kreeka edetabelitesse.

Lisaks laulmisele tegeleb Stefania ka näitlemisega. Ta on mänginud kolmes Hollandi filmis ja mängib peategelast tuntud telesarjas.

17. KÜPROS

Küpros ei andnud möödunud aasta eurolauljale teist võimalust ning saadab tänavu Eurovisioonile 26-aastase lauljatari Elena Tsagrinou looga «El Diablo».

Elena on Küprosel tuntud nimi juba üle kümne aasta. Lauljatar osales 14-aastaselt Kreeka talendisaates ja jõudis poolfinaali. Aastatel 2013–2018 kuulus ta bändi OtherView, kuid lahkus sealt soolokarjääri alustamiseks.

Peale laulmise on Elena olnud ka saatejuhi rollis Kreeka «The Voice'is».

18. LEEDU

Paljude Eurovisiooni fännide jaoks tähendas möödunud aasta võistluse ärajätmine seda, et favoriidiks peetud The Roop looga «On Fire» ei saanudki võiduvõimalust. Bänd on aga tagasi ja proovivad nüüd looga «Discoteque» napsata Leedule Eurovisioonil selle esimese kauaoodatud võidu.

The Roopi esimene singel tuli välja 2014. aastal, kuid kõik bändi liikmed tegelesid muusikaga ka varem. Nende möödunud aasta eurolugu «On Fire» purustas Leedu voogedastusrekordi ja sellest sai Eurovisiooni Youtube'i kanali kõige populaarsem lugu.

Ka nende tänavune eurolugu on juba rekordeid purustanud.

19. LÄTI

Nimekirja kõige järjekindlam laulja on arvatavasti Läti esindaja Samanta Tīna. 31-aastane lätlanna on proovinud Eurovisioonile pääseda kokku kuuel korral, kahel korral jäi ta riiklikus eelvoorus teiseks. Lisaks Lätile on ta osalenud kaks korda ka Leedu eelvoorus. Seega pole kahtlustki, et möödunud aastal lõpuks Eurovisioonile pääsenud Samanta pettumus võis olla suur, kui lauluvõistlus ära jäeti.

Lisaks Eurovisiooni riiklikele eelvoorudele on Samanta ka teiste lauluvõistluste fänn. 2010. aastal võitis ta kohaliku telesaate ja sai sellega võimaluse minna õppima Londoni muusikakooli. 2012. aastal osales ta Valgevene lauluvõistlusel ja kaks aastat hiljem jõudis ta Leedu «The Voice'is» kaheksa parima sekka.

Samanta arvates on tema hääl jumala antud anne, mis väärib kuulmist suurelt lavalt. Tema armastus Eurovisiooni vastu on nii suur, et 2019. aastal analüüsis ta oma ülikooli lõputöös Läti ja Leedu Eurovisiooni riiklike eelvoore.

Tema tänavune võistluslugu kannab pealkirja «The Moon is Rising».

20. MALTA

Malta 18-aastane laulja Destiny esitab sel aastal lugu «Je Me Casse». Laulmisega on Destiny tegelenud juba väikesest peale ja ta osales lapsepõlves mitmetel lauluvõistlustel. Tema edu oli nii suur, et teda kutsuti kodumaal sageli imelapseks.

2015. aastal esindas Destiny oma kodumaad Juuniorite Eurovisioonil, mille ta ka rekordilise punktisummaga (185) võitis. Tema üheks iidoliks on laulja Aretha Franklin, kelle lauluhäält on Destiny omaga võrreldud.

Destiny on tuttav ka Briti publikule, sest ta osales «Britain's Got Talent» talendisaates, kus ta esimesest voorust edasi pääses. Maltal on ta osalenud «X Factori» saates, mille ta loomulikult võitis.

21. MOLDOVA

Moldova esindaja on taas 33-aastane Natalia Gordienko looga «Sugar». Natalia on kogenud laulja, kes sattus esimest korda suurele lavale juba 15-aastaselt. 2006. aastal käis Natalie esimest korda ka Eurovisioonil.

Ta on esindanud kodumaad mitmel rahvusvahelisel võistlusel ja talle on antud ka Moldova austatud artisti tiitel. Oma karjääri jooksul on ta välja andnud kolm sooloalbumit ja mitu populaarset muusikavideot, millel on tuntud režissöörid nii Ukrainast, Venemaalt kui ka Rumeeniast.

Lisaks laulmisele on Natalia ka DJ ja saatejuht.

22. NORRA

Norrat esindab tänavusel Eurovisioonil Andreas Haukeland, kelle esinejanimi on TIX. Aprillis 28-aastaseks saav TIX on praegu üks populaarsemaid artiste Norras.

Ta murdis kohalikule muusikamaastikule 2015. aastal, kui ühest tema loost sai tolle aasta abiturientide hümn. Muusikafännid tunnevad võib-olla ära ka loo «Sweet but Psycho», mille kaasautor on justnimelt TIX ja mida esitas USA lauljatar Ava Max.

Muusiku, produtsendi ja laulukirjutaja esinejanimi TIX tuleneb mehe hüüdnimest, mille ta endale ise valis. Sellega soovis ta omaks võtta need kogemused, mida ta Tourette'i sündroomiga üles kasvades sai.

Tema võistlusloo pealkiri on «Fallen Angel».

23. POOLA

Tänavusel Eurovisioonil esindab Poolat Rafal looga «The Ride». Mehe muusikukarjäär sai tuule tiibadesse laulusaate «The Voice» Poola versioonis ja ta on praeguseks välja andnud kaks albumit. Esimest korda soovis Rafal Eurovsioonile pääseda 2017. aastal, kuid jäi rahvuslikus eelvoorus teiseks. Eurovisioonil on ta mingil määral juba käinud, sest Rafal oli 2020. aasta juunioride Eurovisiooni üks saatejuhtidest.

Eelmisel aastal Poolat esindama pidanud Alicja Szemplinska avaldas küll soovi ka tänavu kodumaad Eurovisioonil esindada, kuid ei saanud seda võimalust.

24. PORTUGAL

Portugali riikliku eelvooru võitjaks kuulutati bänd The Black Mamba looga «Love Is On My Side». Ansambel moodustati aastal 2010 ja on välja andnud kolm albumit.

The Black Mamba solistil Pedro Tatankal on olnud ka sooloprojekte, kus ta laulab põhiliselt portugali keeles.

25. PRANTSUSMAA

Peagi oma 28. sünnipäeva tähistav laulja Barbara Pravi esindab tänavusel Eurovisioonil Prantsusmaad looga «Voilà».

Serbia ja Iraani juurtega Barbara jaoks pole Eurovisioon väga võõras, sest ta on laulukirjutajana osalenud kahel juunioride Eurovisioonil. Üks tema lugudest kuulutati 2020. aasta novembris ka võitjaks.

«Voilà» on lauljatari sõnul tema kui artisti tutvustuslugu, mis räägib lauljast, kes on liiga kaua varjus püsinud.

26. PÕHJA-MAKEDOONIA

Põhja-Makedooniast pärit Vasil (36) on laulmisega tegelenud juba alates seitsmeaastaselt. 1996. aastal kolis ta vaid 12-aastasena koos oma perega Ameerikasse, kus ta jätkas laulmisega. Tal sai kõrghariduse Milani ja Toronto muusikakoolidest.

2018. aastal Põhja-Makedooniasse naasnud Vasil valiti kodumaad esindama teist aastat järjest. Tema tänavune võistluslugu kannab pealkirja «Here I Stand».

Laulja tunnistas ametliku muusikavideo alguses, et lugu sündis läbi pisarate vahetult pärast seda, kui möödunud aasta Eurovisioon ära jäeti.

27. ROOTSI

Mitmekordne Eurovisiooni võitja Rootsi saadab tänavu lauluvõistlusele Tousin Chiza, kelle esinejanimi on Tusse. Rootsi eurolugu kannab pealkirja «Voices».

«See laul on vennaskonnast, vabadusest ja kõigi häälte kuulamise tähtsusest,» kirjeldas 19-aastane Tusse oma lugu.

Tusse sai finaalis kokku 178 punkti, teise koha saanud Eric Saade looga «Every Minute» sai 118 punkti. Rootsi eelvoorule laekus rekordarv hääli ning Tusse poolt hääletati pea kolm miljonit korda.

Ta sündis Kongo-Kinshasas, kust ta üksi 5-aastaselt põgenes. Kolm aastat hiljem jõudis pagulasena Rootsi, vahendab thelocal.se.

Nagu paljud teised antud nimekirjas sai ka Tusse tuntuks kodumaises talendisaates, kus ta jõudis poolfinaali. 2019. aastal osales ta laulusaates «Swedish Idoli» ja võitis.

28. RUMEENIA

Rumeenlaste esindaja Roxen saab Eurovisioonil teise võimaluse ja naaseb looga «Amnesia». 21-aastane Roxen on laulmisega tegelenud juba lapsepõlvest saati ja on osalenud mitmel lauluvõistlusel. Ta teadis enda sõnul juba varasest east, et muusika on tema elu ja ühtlasi ka tema päästja.

Muusikakriitikud on Roxeni stiili võrrelnud Billie Eilishi ja Dua Lipaga, vahendab unica.ro.

29. SAKSAMAA

Saksamaa usaldas euroloo valiku žürii hoolde, mis pidi saja esitaja ja loo hulgast selle parima valima välja. Nõnda valis ekspertidest koosnev žürii Saksamaa esindajaks Jendriki ja tema loo «I Don't Feel Hate».

Jendrik on oma pere neljast lapsest vanim. Lapsena õppis ta nii klaverit kui ka viiulit ning läks pärast keskkooli õppima muusikalist teatrit. Jendrik kirjutab oma laule ise ja eriti meeldib talle kirjutada lugusid oma lemmikinstrumendile, ukulelele.

Eurovisioonist on Jendrik unistanud juba ammu, kuid ei osanud oodatagi, et just tema kirjutatud lugu Saksamaa esindajaks valitakse.

30. SAN MARINO

San Marino eurolugu kannab nime «Adrenalina» ja seda esitab Senhit (41), kelle vanemad on pärit Aafrikast. Itaalias sündinud lauljatar on töötanud mitme kohaliku staariga ja välismaiste muusikaprodutsentidega, näiteks Jamie Hartmani, Busbee ja Brian Higginsiga.

Laulukarjääri alustas Senhit aga hoopis teatrilaval, kus ta kehastas peategelast mitmes muusikalis üle Euroopa. Eurovisioonil esindas ta San Marinot esimest korda 2011. aastal ja Senhit võitis riikliku eelvooru ka möödunud aastal.

2017. aastal jõudis tema singel «Something on your Mind» Suurbritannia klubihittide edetabelis viiendale kohale.

31. SERBIA

Tüdrukute trio Hurricane on samuti tagasi! Lauljatarid Sanja Vučić (27), Ivana Nikolić (25) ja Ksenija Knežević (24) esindavad Eurovisioonil Serbiat looga «Loco Loco».

Serbia tüdrukutebänd Hurricane koosneb kolmest andekast lauljatarist, kellel on kõigil seljataga edukas karjäär. Näiteks esindas Sanja Serbiat esimest korda Eurovisioonil 2016. aastal ja jõudis finaalis 18. kohale.

Ivana on aga hoopis edukas tantsija. Ta liitus 14-aastaselt tantsukooliga ja osales mitmel Euroopa tantsuvõistlusel, kus ta võitis ka auhindu. 20-aastaselt loobus Ivana tantsimisest, kuid Hurricane'i liikmena saab lauljatar oma tantsuoskusi näidata küll ja küll.

Trio kõige noorem lauljatar on Ksenija, kes hakkas 2015. aastal esinema taustalauljana. Aasta hiljem oli ta juba Eurovisiooni laval ja toetas taustalauljana oma isa Nenad Knežević Knezi, kes esindas Montenegrot.

32. SLOVEENIA

Ka Sloveenia laulja Ana Soklič sai taas võimaluse Eurovisioonil osaleda. Tema tänavune lugu jagab pealkirja Austria eurolooga ja kannab nime «Amen».

Nagu paljud teised eurolauljad, sai ka 36-aastane Ana laulupisiku noores eas. Tema juhendajate seast leiab ka muusiku Darja Švajger, kes on Sloveeniat Eurovisioonil kaks korda esindanud.

Lisaks laulmisele on Ana tegelenud ka laulukirjutamisega. Esineda meeldib talle suurte sümfooniaorkestritega, sest just siis on side tema ja publiku vahel kõige siiram ja intiimsem.

33. SOOME

Põhjanaabrite eurolooks valiti tänavu «Dark Side», mida esitab bänd Blind Channel. Soomlaste bändi kuulub Joel Hokka (vokaal ja kitarr), Niko Vilhelm (vokaal), Joonas Porko (kitarr), Olli Matela (bass), Tommi Lalli (trummid) ja kõige värskem liige Aleksi Kaunisvesi (klahvpillid).

2013. aastal asutatud ansambel nimetab enda muusikastiili vägivaldseks popiks. Aasta pärast alustamist esinesid nad ühel suurimal heavy metal'i välifestivalil Saksamaal ja ei läinud kaua enne, kuni poisid said endale ka plaadilepingu.

Nende lugu sarnaneb stiililt Soome võiduloole «Hallelujah», mida esitas Hard Rock. Bändimehed nimetavad aga oma kõigi aegade lemmikuks Eurovisiooni looks hoopis Rootsi võidulugu, Loreeni «Euphoriat».

34. SUURBRITANNIA

Teise võimaluse annab möödunud aastal Eurovisioonist ilma jäänud artistile ka Suurbritannia. James Newman esitab Rotterdamis finaalis lugu «Embers».

James on auhinnatud laulja, kes jõudis Suurbritannias esimest korda edetabelite tippu looga «Waiting All Night». James oli loo kaasautor ning seda esitasid Rudimental ja Ella Eyre. Ta on teinud koostööd ka Ed Sheeraniga ja on nomineeritud kaks korda Grammy auhinnale.

35. ŠVEITS

22-aastane Gjon Muharremaj saab samuti teise võimaluse. Noor laulja on muusikaga tegelenud juba lapsepõlvest saati ja sattus 12-aastaselt kohalikku talendisaatesse. Sinna pani Gjoni kirja tema Albaania juurtega vanaisa, sest lapselapse lauluhääl oli talle väga hinge läinud.

Talendisaates tuli Gjon kolmandale kohale. Aasta hiljem, 2013. aastal jõudis ta Šveitsi «The Voice'i» saates poolfinaali ja 2019. aastal kordas ta sarnast saavutust ka Prantsuse «The Voice'is».

Lisaks muusikale armastab Gjon ka filmikunsti ja on kirglik teatrikülastaja. Talle meeldib väga ka joonistada.

15. märtsi seisuga ennustatakse Šveitsi euroloole kihlveokontorites võitu ja hetkel on Gjoni võiduvõimalus lausa 20 protsenti.

36. TAANI

Taani vahetas oma möödunud aasta duo Ben & Tani uue duo vastu! Tänavu esindab Taanit Fyr & Flamme, kes on kodumaal täitsa tuntud. Duo koosneb lauljatest Jesper Groth ja Laurits Emanuel ning nad on tegutsenud vähem kui aasta.

Septembris välja antud debüütsingliga jõudis duo aga Taani edetabeli tippu, vahendab dr.dk.

70ndate tantsumuusikast inspireeritud eurolugu kannab nime «Øve Os På Hinanden» («Harjutame üksteisega»).

37. TŠEHHI

Tšehhi ja Angola juurtega laulja Benny Cristo sai jälle Eurovisioonile ja seekord kannab tema lugu pealkirja «Omaga». Kuigi loo pealkiri tundub eestipärane, on see lühend, mis viitab ingliskeelsele ütlusele «oh my god» ehk «püha jumal».

Benny on Tšehhi üks tähendusrikkamaid artiste, kes laulab nii tšehhi kui ka inglise keeles. Tema karjäär sai alguse 2009. aastal, kui ta osales kohalikus talendisaates. Aasta hiljem andis ta välja oma esimese albumi.

Enne muusikat tegeles Benny aga hoopis spordiga! Ta oli professionaalne tennisemängija ja lumelauasõitja ning tegeles ka Brasiilia džudžitsuga.

Benny on mitu aastat olnud vegan ja ta seisab kirglikult loomaõiguste eest.

38. UKRAINA

Ukraina saadab Eurovisioonile Go_A, ansambli, kes pidi neid esindama ka 2020. aasta Eurovisioonil. 2012. aastal moodustanud Go_A koosneb praegu lauljast Kateryna Pavlenkost ning muusikutest Taras Shevchenko, Ihor Didenchuk ja Ivan Hryhoriak.

Nende ansambli nimi koosneb sõnast «go» ehk «liigu» ja tähest «A», mis viitab kreeka tähesiku esimesel tähele, alfale. Seda nime tõlgendab bänd kui oma kultuuri juurte juurde tagasi liikumist.

Go_A ühendab folkmuusika elektroonilise kõlaga. Kateryna on suurema osa elust õppinud folkloori ja tugineb lauldes ehtsale folklooritehnikale. Ihor oskab mängida eri klassikalisi Ukraina instrumente ning kuulub lisaks Go_A-le ka räpipunti.

Bändiliikmed Taras ja Ivan tegelevad põhiliselt muusikaprodutseerimisega ning eri stiilide ja helide katsetamisega. Ivan töötab koolis ka häälekoolitajana.

Nende tänavune eurolaul kannab nime «SHUM» («Müra»).

39. VALGEVENE

Valgevene valis märtsi teisel nädalal välja loo, mis oleks pidanud neid tänavusel Eurovisioonil esindama. Galasy ZMesta loo «Ya Nauchu Tebya» osas tekkisid aga kohe probleemid.

Euroopa ringhäälingute liit pidas laulu liiga poliitiliseks, mistõttu paluti seda muuta või see välja vahetada. Vastasel juhul ähvardas riiki võistluselt kõrvalejäämine.

Milles siis täpsemalt probleem on? Laulusõnadest on leitud Valgevene presidendi Aljaksandr Lukašenka propagandat. Paljude arvates kritiseerivad sõnad riigis toimunud ulatuslikke meeleavaldusi ning toetavad praegust poliitilist režiimi.

Õli valab tulle see, et Galasy ZMesta on nimetanud end «poliitilist poppi» viljelevaks ansambliks ning on enamikus lauludes kritiseerinud Lukašenka-vastaseid proteste. Kui sõnu ei muudeta, ootab Valgevenet võistluskeeld.

Kuna nende lugu originaalkujul Eurovisioonil kindlasti ei osale, siis antud juhul jätame selle siia nimekirja lisamata.

40. VENEMAA

Rahvas on oma sõna öelnud ja Venemaad esindab 2021. aasta Eurovisioonil Tadžikistanis sündinud Manizha looga «Russian Woman».

Venemaa esindaja Manizha on tõeline multitalent. Lisaks laulmisele on ta ka kirjanik, režissöör ja aktivist. 29-aastase Manizha eurolugu on aga Venemaal pahameelt tekitanud. Feministi ja samasooliste paaride õiguste eest seisva Manizha lugu räägib seksismist ning on tekitanud pahameelt rahvuslaste ja parempoolsete seas, vahendab thetimes.co.uk.

Nagu juba öeldud, valiti Manizha Eurovisioonile rahvahääletusega, kus loo «Russian Woman» poolt hääletas 39,7 protsenti helistajatest, vahendab caspiannews.com.