Soome laulja astus oma bikiinipildi kaitseks välja: viimase postitasin kolm aastat tagasi

Soome lauljal Janna Hurmerintal, kelle esinejanimi on lihtsalt Janna, on Instagramis üle 75 000 fänni. Just neile postitas Janna 22. veebruaril oma bikiinipildi (alumine pilt), mis oli tehtud spaapuhkuse ajal.

Naine rõõmustas postituse pealkirjas, et tema poeg on vanavanemate juures ja see on esimene kord üle pika aja, mil ta saab oma kallimaga kahekesi aega veeta.

Paar nädalat hiljem, 8. märtsil, soovis Janna oma Instagramis kõigile head naistepäeva ja seda taas ühe bikiinipildiga. Oma postitusega avaldas aga laulja mõned ebameeldivad kommentaarid, mis olid jäetud bikiinipildi alla ja millega Jannat kritiseeriti.

«Arvan, et sinu laulud ei müü enam, kui selliseid pilte avaldad,» oli keegi Janna pildi alla kirjutanud. Janna enda arvates on aga kõik suhteline ja tõi välja, et tema viimast albumit on kuulatud üle 30 miljoni korra.

«Kui enam laule teha ei saa võid end alati paljastada,» pakkus keegi ja teine lisas, «lõppude lõpuks ei tee see neiu midagi muud kui avaldab bikiinipilte.»

Selle peale kostis aga Janna: «Oma viimase bikiinipildi postitasin kolm aastat tagasi. Selle aja vältel on ta andnud välja mitmeid lugusid ja ühe täispika albumi. Viimased poolteist aastat on ta olnud dekreedis, kuid samal ajal uue albumi kallal tööd teinud.»

Seejärel edastas Janna oma fännidele olulise sõnumi: «See on vaid väike näide sellest, kui palju meid kritiseeritakse, kui palju meie saavutusi ja intelligentsust alahinnatakse, lihtsalt sellepärast, et oleme naised.» Lauljanna mõtiskles lisaks, kas meesartist oleks särgita pildi avaldamise eest sarnaseid kommentaare saanud.

Lõpetuseks tõdes aga lauljanna kurvalt: «Maailma majandusfoorumi uuringu kohaselt on ülemaailmse võrdõiguslikkuse saavutamiseks vaja minna veel nii pikka teed, et praeguses tempos pole seda võimalik saavutada isegi praeguste põlvkondade eluea jooksul.»

Mitmed Soome naisartistid astusid Janna kaitseks välja. Lisaks avaldasid naisele toetust modell Maryam Razavi, saatejuht Tuija Pehkonen ja miss Emilia Seppänen, ahendab is.fi.