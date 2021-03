FOTOD ⟩ Mis pandeemia? Singapuris elav Liis Lass naudib elu täiel rinnal

Singapuris elab ligi 6 miljonit inimest, kuid tundub nagu pandeemia oleks sealt kuidagi mööda hiilinud. Rahvarikkas riigis on viimase aasta jooksul koroonaviirusega nakatunud pisut üle 60 000 inimese, samal ajal on näiteks Eestis sama näitaja peaaegu 80 000. Singapuris on koroonaviiruse tõttu surnud 29 inimest, Eestis peaaegu 700 - numbrite vahe on ilmselgelt suur. Võimalik, et just sel põhjusel saab pandeemia ajal Singapuris tunduvalt nauditavamat elu elada kui Eestis.