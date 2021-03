TOP50 ⟩ Amazon tõi lagedale eestlaste ootamatult seksikad huvid internetis

Nagu teistegi riikide kohta, on Alexa ka Eesti kohta koostanud TOP-50 . Nende hulgas on mitmeid loogilisi hitte, kuid ka hulgaliselt üllatajaid. Loomulikult domineerivad nimekirja Google'i avaleht ja Youtube.

Nendele järgnevad kohe kodumaised meediahiiud Delfi ja Postimees. Need on väga lähedased nii lehekülastuse pikkuse kui päevase külastuse arvude kohalt. Tippu on trüginud ka venelaste näoraamat VKontakte.