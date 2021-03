TORE VIDEO ⟩ Põlva lasteaialaste lõbutsemine Redeli raju loo saatel lööb laineid Eestist väljaspoolgi

Redeli «Tartu» tõi Eesti Laulule ühe erakordselt raju etteaste. tundub, et Põlva rahvas elas sellele aga eriti kaasa - sealne «Lepatriinu» lasteaed lasi lugu koguni oma põngerjatele.

«Hei! On ju hea Redel - eriti hoovilusti diskoks! Aitäh Indrek, meie lasteaia vilistlane,» tervitasid nad naistepäeval ka lauljat Indrek Vaheoja , kes on ise sealt kandist pärit.

Facebookis jagatud videol on näha, et põngerjad andsid oma parima Redeli tantsijate metsikult hüpleva tantsunumbri taasloomiseks. Tore klipp on sotsiaalmeedias kogunud aga tohutult tähelepanu.