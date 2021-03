Roger Federer võidukast tagasitulekumatšist: oleksin õnnelik ka siis, kui oleksin kaotanud

Põnev fakt on muidugi see, et just britt Evans, kellest Federer kolmapäeval kolmes seetis jagu sai, on see, kellega Federer viimasel ajal koos treeninud on.

«Hea meel on tagasi olla. Mul oleks siin hea meel olla ka kaotuse korral, kuid võitmine on muidugi meeldivam. Danilt hea matš. Viimased kaks nädalat on ta olnud minu jaoks suurepärane sparringupartner. Oleme mänginud üle 20 seti. Täname kõiki, kes matšile tulid. See oli väga eriline hetk, ma olen väga õnnelik. Lõpupoole olin juba väsinud ja mõtlesin liiga vähe punktide võitmisele. Kuid siis otsustasin, et pean olema agressiivne. Danil oli lõpus rohkem jõudu, aga ma servisin hästi. Üldiselt tundub mulle, et mängisin väga hea matši. Lõpus ta aitas mind ka natuke, kuid oli tore lõpetada tagakäe äralöögiga piki joont,» rääkis šveitslane.

39-aastane Roger Federer kolmapäeval mänguhoos. FOTO: HANDOUT/REUTERS/Scanpix

«Nüüd on kõige tähtsam see, kuidas ma end homme tunnen. Tee tagasi oli keeruline, kuid mulle meeldis. Minu vanuses pole väga lihtne tagasi väljakule tulla, aga mul on suurepärane tiim, kes mind alati toetanud. Lõpuks oli see seda väärt,» ütles Federer mängujärgses intervjuus.

Oma põlve seisundi kohta ütles šveitslane järgmist: «Kõik on korras. Ma ei võta valuvaigisteid niisama, ainult siis, kui neid tõesti vaja on. Ma arvan, et täna pole see vajalik. Elan juba üheksa kuud ilma valuvaigistiteta. Esiteks venitused, massaaž ja rahulik uni. Homme peab korralikult soojendust tegema, nii et kõik on väga lihtne.»