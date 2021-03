Telesaate filmimisel kokku kukkunud Rootsi olümpiasangar vajas arstiabi

«See on palju rängem, kui ma arvasin,» sõnas rootslanna Frida Karlsson Expressenile.

See on tõsi. Sest näitaks Rootsi võistkonnas autot mäkke lükanud suusakuulsus Teodor Peterson vajus pärast ülesande sooritamist kokku.

«Pole endast kunagi nii palju andma pidanud, et minestaksin. See on midagi täiesti uut ja midagi sellist, mida ei tahaks uuesti kogeda,» sõnas Peterson.