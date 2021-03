VIDEO ⟩ Endise Eesti naisjalgpalluri šokeeriv avaldus: treener võttis mu süütuse, kui olin 14-aastane

Mia Belle Trisna on rahvusvahelise haardega mentorkoolitaja, kelle Yahoo tituleeris oma valdkonna üheks tipptegijaks. Samuti on ta USAs ja Ühendkuningriigis menuteoseks saanud raamatu kaasautor.

Praegu pealtnäha täiusliku eluga naine on pidanud palju läbi elama ning soovib nüüd teisi aidata. Seetõttu jagas ta «Õhtu!» saates oma traagilist lugu. «Ma ei tee seda enda pärast, vaid selle jaoks, et suurendada teadlikkust ühiskonnas, et sellised asjad toimuvad ja nendele peaks rohkem tähelepanu pöörama.» Ta tahab näidata, et rasketest olukordadest on võimalik välja tulla ja oma elu saab täielikult muuta.

Mia oli 13-aastane, kui ta vanemad lahutasid. Jalgpalli mängiva tüdruku ellu ilmus ühtäkki treener, kes võttis ta justkui oma tiiva alla.

«Olin just jalgpallis tõusmas, mul olid suured unistused. Tahtsin olla järgmine Marta (Marta Vieira da Silva - toim). Ta hakkas mind trenni sõidutama, koju sõidutama ja ütles, et viib mind igale poole.»

Ühel õhtul sõitis mees Miaga hoopis metsa äärde ja parkis auto. «Ta ütles, et kuule, kui sa tahad saada Martaks, siis ma saan seda teha, mul on see võimekus. Ainult luba mulle, et sa teed kõike, mis ma sulle ütlen.»

Mia sõnul mõtles ta toona lapselikult: «Ma saan superstaariks. Muidugi teen kõik, mis sa ütled.» Samal õhtul hakkas treener teda katsuma. Kui Mia oli 14-aastane, võttis mees temalt süütuse. «Ma ei teadnud, ei osanud isegi arvata, et see võib juhtuda. Ma olin šokis. Ma ei julgenud kellelegi sellest rääkida. Mõtlesin, et kas nii peabki olema. Kas mehed kohtlevadki nii naisi?» Mia ja treeneri vanusevahe oli mitukümmend aastat.

«Tol hetkel ma ei osanud mõelda midagi armastusest. Minu peamine eesmärk oli saada kuulsaks, siis ma saan raha ja äkki siis ma saan oma perekonna tagasi tuua. Minu jaoks oli kõige hullem see, et mu pere oli lahku läinud.»

Mia oli mehe kontrolli all seni, kuni ta 20-aastaselt USAsse põgenes. «Minu jaoks oli see periood elus laastav, sest ma nägin, et sõbrad käivad väljas ja neil on lõbus, aga mulle öeldi, mida ma teha võin ja mida ma teha ei või, millal ma ööbin kodus ja millal tema juures. Ma kaoatsin sõbrad ja kaotasin iseenda,» meenutab naine. Paljud sõbrad ei julgenud ilmselt sekkuda ja Miat hakati suisa taga rääkima. «Räägiti, et olen temaga vabatahtlikult. Inimesed võib-olla tunnetasid, aga keegi ei julgenud sekkuda.»

Kui Mia meeskonnakaaslane kavatses Ühendriikidesse minna ja pakkus ka talle seda võimalust, sai naine aru, et see ongi ta väljapääs. «Kui ma olin umbes 18-aastane, siis hakkasin juba vabandusi tooma, et ei peaks tema juurde minema, temaga midagi tegema. Kui USA asi lauale tuli, hakkasin ma rohkem vabadust tundma ja see oli minu viis välja pääseda.»

Pärast seda, kui ta kolis teisele poole Atlandi ookeani, tuli kõik avalikuks. USAs käis Mia ka terapeutide juures. Eestisse tagasi tulles soovitati tal rääkida juhtunust ka õiguskaitseorganitele, kuid see jäi pooleli.

Hiljem on ta korra ka mehega kohtunud: «Sõitsin trenni pärast USAst tagasitulekut ja ta peatas mu ja ütles, et ma tean, mis sa teed ja see ei lähe sul läbi. Mul tekkis hirm, et äkki ma ei tähendagi midagi ja minu lugu ei vääri midagi. Mõtlesin, et ma parem ei räägi sellest, mis juhtus.»

Kui Mialt küsitakse, kas mees töötab ka praegu treenerina, ei soovi ta vastata.

Sellega aga Mia kannatused ei lõppenud. Ta rääkis saates ka sellest, kuidas mängimine ühes suures Euroopa jalgpalliklubis oli võrreldav märulifilmiga. «Kõik tundus perfektne. Anti auto ja oma korter, aga seal toimunu oli kaugel jalgpallist. Seal toimusid kõik ebalegaalsed asjad, mida mõelda võib.» Olukord oli suisa nii hull, et ta pidi põgenema klubist siis, kui teised magasid. «Muudmoodi ma ei oleks täna elus, et seda lugu rääkida.»

Suure kogemuste pagasiga koolitaja tahab nüüd teisi aidata ning tal on kliente üle terve maailma.