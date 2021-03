UURIME VÄLJA ⟩ Kuidas saab Austraalia täkk Justin erootikarindel töötada, kui kõik on lukus?

Enne tänast tegi Justin siiski etteasteid, kuid intiimne meelelahutus oli seejuures nii turvaline kui võimalik. «Enne show'd saadan ma alati kliendile kirja ja uurin, kas ta on teadlik praegusest olukorrast ja soovib sellele vaatamata siiski minu show'd tellida.» Ta palub klientidel pidada kinni riiklikest eeskirjadest ja ohutusnõuetest. Samuti pakub ta võimalust, et jääb kuni etteaste lõpuni täielikult riietatuks.

Selleks, et nakatumisvõimalus oleks võimalikult väike, on Justini etteaste vaid 15 minutit pikk. Klientidega veedab ta koos kõige rohkem 30 minutit. Samuti on tal igal peol kaasas desovahendid. «Teen enne klientide juurde minekut kindlaks, et nii minu kui ka nende tervis on korras ning kellelgi ei esine haigussümptomeid. Lisaks pakun klientidele võimalust, et kannan kogu etteaste vältel maski.»