UURIME VÄLJA ⟩ Kuidas viib Austraalia täkk Justin praegusel ajal läbi enda intiimset meelelahutusteenust?

Justin on tänaste piirangute tõttu lõpetanud teenuse pakkumise kuuks ajaks, siiski on võimalik tellida tema personaalseid videosid. Niisama ta istuma ei jää ning sülle kukkunud vaba aega veedab ta arendades oma uut meelelahutusbrändi nimega Costany Men .

Selleks, et minimeerida mingisuguseid nakatumisvõimalusi, on Justini etteaste vaid 15 minutit pikk ning maksimaalselt veedab ta klientidega koos 30 minutit. Samuti on tal igal peol kaasas desovahendid. «Teen enne klientide juurde minekut kindlaks, et nii minu kui ka nende tervis on korras ning ei esine haigussümptomeid. Lisaks pakun klientidele võimalust, et kannan kogu etteaste vältel maski.»