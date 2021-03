Prints William kõmulisest intervjuust: plaanin oma vennaga sellest rääkida

Sky News ’i reporter küsis prints Williamilt, kas kuninglik perekond on tõesti rassistlik? «Me ei ole rassistlik perekond,» vastas prints mornilt.

William tunnistas, et ta ei ole prints Harryga pärast kõmulist intervjuud sõnagi rääkinud. Samas kinnitas ta, et plaanib seda kindlasti teha.

Kõige rohkem on intervjuu käigus selgunust kõlapinda leidnud väide, et kuninglikus peres tõstatati enne Meghani ja Harry esimese lapse sündi teema tulevase beebi nahavärvi osas. Archie võis kuninglikust tiitlist ilma jääda vaid seetõttu, et tema ema pole valge nahavärviga.