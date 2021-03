ULAKAS ÄRI ⟩ Kate Mossi väike õde juba teab, kuidas raha teenida, aga perele see ei meeldi

Noor modell, kellel on maailmakuulsa Kate'iga ühine isa, kuid erinevad emad ja 24-aastane vanusevahe, on mitu aastat vallatute instapiltidega tähelepanu püüdnud.

Mullu kevadel kirjutasime, et Charlotte ehk Lottie on karantiinis läinud veelgi ulakamaks ja jagab aina siivutumaid fotosid. Nüüd on asi jõudnud nii kaugele, et kaunitar kolis Instagramist täiskasvanutele mõeldud Glow platvormile, mida võib ilmselt nimetada rikka mehe OnlyFansiks.