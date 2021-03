Kohutavates koroonatüsistustes vaevlevat vabavõitlustalenti survestati karjääri jätkama

Hamzat Tšimajev klobimas Põhja Iirimaa vabavõitlejat Rhys McKee`d. FOTO: UFC/USA TODAY Sports/Scanpix

Tšimajevi saldo profimaadleja karjääris oli üheksa võitu ning mitte ainsatki kaotust. Tema nimi oli superkuum ja tee vabavõitluse megastaariks saamiseks valla.

Käesoleva nädala alguses üllatas mees Instagramis teatega, et lõpetab karjääri.

Rootsit esindav, kui Venemaale kuuluvas Tšetšeenias sündinud tippatleet haigetus koroonasse eelmisel aastal ning on terve käesoleva aasta vaevelnud haiguse põhjustatud tüsistuste käes.

Tšimajev selgitas, et viirus on on teinud suurt laastamistööd: ta on verd oksendanud, olnud mitmeid kordi haiglas, ka tundnud surmahirmu. Tema ja Leon Edwardsi vaheline kohtumine on koroonaviiruse tõttu kolmel korral edasi lükatud.

Meeleheide ja haigusest tingitud valu kandusid edasi neile, kes postitust nägid. Paraku ei võta otsust tõsiselt need inimesedd, kellel mängus positsioon või raha.

Nende hulgas on UFC juht Dana White ja Tšetšeenia diktaator Ramzan Kadõrov.

Ramzan Kadõrov, Tšetšeenia liider. FOTO: Yelena Afonina/Yelena Afonina/TASS/Scanpix

Tšimajev kolis koos perega Rootsi, kui ta oli teismeline. Lisaks maadlusele ka sambo ja judoga tegelenud Tšimajev loopis matil rootslasi nii nagu ise tahtis ning võitis riigi meistritiitli.

Sportlastee viis ta UFC-sse, tema võimeid kiitis ka Rootsi senine edukaim vabavõitleja Alexander Gustafsson.

Mehe kuulsuse kasvades ilmus taustale Tšetšeenia valitseja Kadõrov. Tšimajev pole esimene sportlane, kelle eduvankrile Kadõrov hüpanud on. Kadõrov on eputanud teiste seas ka Floyd Mayweatheri, Mohamed Salah`, Ronaldinho isikliku tundmisega. Kui president sai 35-aastaseks, siis sünnipäevapeole kutsutud Hollywoodi-täht Jean-Claude Van Damme kilkas peol, et armastab Kadõrovit.

UFC peaks olema mures, et Kadõrov oma nina vabavõitlusärisse topib. Varem on ta püüdnud seda teha läbi Habib Nurmagomedovi ja nüüd läbi Tšimajevi. Mitmete UFC-staaride mänedžer Ali Abdelaziz aga suhtleb diktaatoriga meelsasti.

Pärast Tšimajevi lõpetamisteadet ilmus Kadõrovi Vkontakte-kontole postitus: «Ütlesin Tšimajevile, et kogu Tšetšeenia rahval on tema otsuse üle kurb meel. Tuletasin talle meelde, et kõik need noored, kes talle pöialt hoiavad, loodavad endiselt, et ta on vabavõitluses edukas.»

Ridade vahelt võib välja lugeda, et tegemist on survestamiskatsega otsuse muutmiseks. Kadõrov on Tšimajevit ka Tšetšeeniasse kutsunud, kus ta saaks «parimat võimalikku hoolekannet ja ravi».

Selle asemel, et Tšimajevi otsust mõista, tõdes UFC boss Dana White, et Rootsi tšetšeeni lõpetamisotsus ei pea paika. White`i sõnul võtsid tunded tema üle võimust ning meest näeb võitluspuuris juba eeloleval suvel.

Kommentaarid on liigsed. White ei hooli võitleja tervisest, vaid tahab iga hinna eest tõusva staariga raha teenida.

UFC boss Dana White- FOTO: Diego Ribas/ZUMAPRESS.com/Scanpix

Niisiis postitias juba kolmapäeval Tšimejev Las Vegases tehtud foto, kus teatab, et on paranemas. Mehe vanem vend Artur Tšimajev teatas, et UFC-võitleja jätkab karjääri.