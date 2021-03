DISKLAHV ⟩ Valgevene eurolaulust avastati rikkumine: sõnad toetavad Lukašenkat?

Valgevene rahvusringhääling BTRC teatas teisipäeval, et riiki sõidab Eurovisioonile esindama Galasy ZMesta looga «Ya Nauchu Tebya» («Ma õpetan sind»). Kas nii ka tegelikult läheb, seda veel täpselt ei tea, kuid igatahes on kindel, et selliste sõnadega lugu Eurovisioonile ei pääse.