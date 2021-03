RAJU VIDEO ⟩ Tasku keskuse turvad väänasid maski pärast vaielnud mehe põrandale

Tartu politseijaoskonna välijuht tuletab meelde, et ettevõtjad on kehtestanud täieliku õigusega oma ettevõttes käitumise reeglistiku, et tagada nii oma töötajate kui ka teiste külaliste turvalisus. «Samuti on ettevõtjatel õigus kehtestatud reeglite üle järelevalvet teostada, mida ka tehakse. Juhul kui piirangute vajalikkust ei mõisteta, on turvatöötajatel õigus vastavalt keskuses kehtivale eeskirjale inimest mitte keskusse lubada või juhatada sealt välja. Valitsuse kehtestatud reeglid on kohustuslikud täitmiseks ning neid järgides saame naasta kiiremini tagasi normaalse elukorralduse juurde,» ütleb Kolk lõpetuseks.