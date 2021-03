Digikunstniku pildifaili eest käidi oksjonil välja ligi 70 miljonit

Digikunstniku Mike Winkelmanni töödest kokkupandud fotokollaaž pandi oksjonile kaks nädalat tagasi ja selle alghinnaks oli sada dollarit, vahendab New York Times. Digitaalne kollaaž, mis kannab nime «Everydays – The First 5000 Days», koosneb kõigist Winkelmanni töödest, mida mees alates 2007. aastast kunstnikunime Beeple alt internetti on postitanud.