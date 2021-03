ENNE JA NÜÜD ⟩ Vaata, kui suureks on sirgunud skandaalse ekspaari Denise Richardsi ja Charlie Sheeni vanim tütar

Näitlejad Charlie Sheen ja Denise Richards kohtusid 2000. aastal filmi «Good Advice» võtetel. Nad alustasid suhet 2001. aastal ja sama aasta lõpuks olid Sheen ja Richards kihlatud, vahendab Women's Health Magazine.

2002. aastal paar abiellus. See oli Richardi esimene ja Sheeni teine abielu. Toona tundus, et Sheen oli halvad kombed unustanud ja Richards uskus, et on leidnud enda kõrvale selle õige. Kaks aastat pärast abiellumist sündis paarile nende esimene tütar, Sam. See oli Richardsi esimene laps, kuid Sheenil oli tütar ka varasemast suhtest.

Denise Richards ja Charlie Sheen 2004. aastal. Näitlejanna ootas nende esimest tütart. FOTO: via www.imago-images.de/imago images/Rideaux-PicturePerfect/Scanpix

Üsna pea pärast tütre sündi jäi Richards jälle rasedaks, kuid suhe Sheeniga oli konarlik. Nõnda oli näitlejanna kuuendat kuud rase, kui ta 2005. aastal lahutuse sisse andis. Richards nõudis Sami ja sündimata tütre Lola Rose'i hooldusõigusi ning lubas Sheenile vaid külastusi.

2005. aasta suvel sündis paari teine tütar ja tundus, et Sheen ja Richards leppisid ära. Sheen ei olnud aga halbadest kommetest lahti saanud ning Richards süüdistas teda narkosõltuvuses ja vägivallaga ähvardamises. Seetõttu otsustas Richards lahutusega jätkata. Pärast kibedat kohtuvaidlust tütarde hooldusõiguse üle olid nad 2006. aasta aprilliks ametlikult lahutatud.

Vaatamata skandaalsele lahkuminekule leppisid Richards ja Sheen laste nimel ära. 2012. aastal käisid nad neljakesi Mehhikos ka puhkamas, kuid kolm aastat hiljem läksid nad jälle tülli. Sheen kutsus siis Richardsit kõige hullemaks emaks üldse. Samal ajal kui Sheeni maine avalikkuse ees täielikult purunes, oli Richards talle toeks. «Kolisin naabruskonda, kus ta elas, ja talle nii lähedal olemine oli väga raske. Aga iga kord, kui temaga majas midagi juhtus, ta teadis, et saab mulle kas või kell kaks öösel helistada ja ma olen talle olemas,» kirjeldas Richards raskeid aegu.

2016. aastal kaebas Richards Sheeni kohtusse, kuna näitleja oli väidetavalt rikkunud usaldust tema ja ta tütarde vahel. Näitlejanna süüdistas Sheeni ka selles, et mees olevat saatnud tütardele Richardsi kohta ebasündsaid sõnumeid.

Vaatamata erimeelsustele hoidsid näitlejad kokku ja 2017. aastal avaldas Richards Instagramis koos perepildiga, et lõppude lõpuks on nad siiski perekond.

Kui Richards 2018. aastal uuesti abiellus, siis Sheeni kohal ei olnud. Aasta hiljem soovis Richards Sheenilt lastetoetust, mille peale kutsus näitleja naist argpüksiks. Tõsielusaates «Real housewives of Beverly Hills» osalev Richards on laste hooldusõigusest avalikult rääkinud ka paar aastat hiljem. Siis viitas ta, et sellega on seni probleeme.

Möödunud aasta aprillis väitis Richards, et tahab tütreid nende vanemate draamast eemale hoida. Kuu aega hiljem kinnitas Richards, et tema ja Sheeni vahel on kõik hästi. «Tema ja mina oleme sellega tegelenud, appi, 14-15 aastat,» tunnistas näitlejanna.

Kõige selle juures pole aga kahtlustki, et Richards armastab enda ja Sheeni tütreid taevani. Nende vanim tütar Sam, hellitavalt Sami, tähistas 9. märtsil oma 17. sünnipäeva, mille puhul kirjutas Richards tütrele südamliku õnnesoovi.

«Ma ei suuda uskuda, et minu kaunis tütreke on 17! Aeg lendab nii kiiresti, olen hämmingus, kui ilus noor naine sinust on saanud. Olgugi et osa minust tahaks tagasi neid aastaid, mil sa olid väike. Hindan neid helgeid hetki. Armastan sind nii väga, Sami. Olen sinu üle uhke,» kirjutas näitlejanna.

Äsja sünnipäeva tähistanud Sami alustas möödunud aastal oma modellikarjääri ja on olnud mitmes ema tõsielusaate osas.