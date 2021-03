KÜMME KEISSI ⟩ Hollywoodi näitlejad, kes said enne kinga, kui filmivõtted hoo sisse said

JEAN-CLAUDE VAN DAMME

Paljudele tuntud märulistaar Jean-Claude Van Damme oli veel üsna tundmatu nimi, kui ta sai endale kiskja rolli filmis «Kiskja» (1987). Märulifännid aga küllap teavad, et Van Dammet selles filmis kiskja-kostüümis ei olnud, vahendab Buzzfeed. Mis siis täpselt juhtus?

Tegelikult polegi päris täpselt teada, mis põhjusel Van Damme filmirolli kaotas, kuid arvatakse, et võib-olla ei lastud teda lahti vaid ta lahkus ise. Hollywood Reporter vahendab, et «Kiskja» võtteplatsile saabunud Van Damme eeldas, et saab näidata oma kaklusoskusi. Kohale jõudes pandi talle aga selga kostüüm, mis piiras ta liikumist ja Van Damme minestas võtteplatsil korduvalt maskis tekkinud hapnikupuuduse tõttu.

Seega arvatakse, et Van Damme kas kõndis ise võtteplatsilt minema või lasti produtsendi poolt lahti. Kusjuures «Kiskja» produtsent oli eelnevalt mainitud Joel Silver. Lisaks võis olla põhjus selles, et kiskjale mõeldud kostüüm muudeti ümber ja selle sisse taheti hoopis pikemat meest.

KEL O'NEILL

Näitleja Kel O'Neill on täiesti tundmatu nimi, kuid noormees oli väga lähedal laiemale tuntusele. 00ndate alguses justkui tõusuteel olnud näitleja sai oma kauaoodatud Hollywoodi rolli 2006. aastal. Nimelt napsas O'Neill endale rolli režissööri Paul Thomas Andersoni filmis «Veri hakkab voolama», mis võitis lõpuks kokku kaks Oscarit.

Kel O'Neill (vasakul) 2005. aasta filmis «Domino». FOTO: Rights Managed/NEW LINE CINEMA / Ronald Grant A/Scanpix

O'Neill sai auhinnatud näitleja Daniel Day-Lewisega võtteplatsil koos olla vaid paar nädalat, kui ta lahti lasti. Ühismeedias ringlevad jutud, et O'Neill oli nõnda professionaalse näitleja kõrval lihtsalt kohmetu, kuid Day-Lewis, Anderson ja O'Neill ise on need väited ümber lükanud.

Tundmatu näitleja on ise öelnud, et ta sai paar päeva pärast filmimise algust aru, et miski ei tööta. «Sa lihtsalt tead,» tõdes ta ise. Tema rolli sai endale Paul Dano.

Vallandamine mõjus aga O'Neillile üsna halvasti ja ta loobus 2010. aastal näitlemisest täielikult. Küll aga pole ta filmimaailmast lahkunud, O'Neill tegeleb dokumentaalfilmidega.

DENNIS HOPPER

Hollywoodi veterani Dennis Hopperi karjäär sai 1994. aastal filmiga «Kiirus» uue hoo sisse ja ta sai endale rolli Jim Carrey tuntud filmis «Trumani show». Hopper sai oma rolli võtteplatsil nautida vaid paar päeva, kui avastati, et ta ei sobi ikka üldse. Hopper oli liialt animeeritud ja kippus oma lauseid unustama.

Tema roll anti lõpuks Ed Harrisele, kes sai rolli eest ka Oscari nominatsiooni.

JULIANNE MOORE

Vallandamine ei ole saatus vaid neile, kes pole endale Hollywoodis veel nime teinud. Oscari-võitja Julianne Moore koges sarnast saatust alles hiljuti. Moore päris võttepatsile ei jõudnud, kuid eeltöö oli tehtud ja šokeeriv oli see näitlejanna jaoks ikka: see oli tema jaoks esimene vallandamine.