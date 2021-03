PÕRGULIK LAPSEHOIDJA ⟩ Vabadusse pääseb naine, kes võttis Putinile koha kätte näitamiseks 4-aastase tüdruku pea maha

Toona 39-aastane Gyulcherkhra Bobokulova ähvardas lapse verise peaga vehkides kõigele lisaks ennast õhku lasta. Samal ajal karjus naine «Allahu Akbar!» ja «Ma olen terrorist!». Kohus otsustas siis, et Bobokulova on vaimuhaige ja ta tuleks kinnisesse psühhiaatriaosakonda panna.

Tapetud tüdruku vanemad polnud sellega rahul ning kaebasid otsuse edasi. Nad rõhutasid, et mitu aastat perega koos elanud lapsehoidja ei olnud haige. Neid toetas ka Aleksei Navalnõi , kes kahtlustas, et psühhiaatriline diagnoos võis olla poliitiliste mängude tulemus. Kõigest hoolimata saadeti Bobokulova haiglasse kohustuslikule psühhiaatrilisele ravile.

Väidetavalt on suutnud Venemaa arstid ta nüüdseks kroonilisest psühhiaatrilisest häirest terveks ravida. Kohalikud on aga mures, et põrgulik lapsehoidja võib olla endiselt ohtlik, kirjutab The Sun.