Armutu «enesepiitsutaja»: paljastusid Norra suusastaari treeningudetailid

Megapettumusest hoolimata on MMi maratonidistantsil esimesena finišijoone ületamine 24-aastase sprindispetsiks peetud noorelt mehelt vägev saavutus.

Edu vastupidavusdistantsidel on aga sihikindla töö tulemus. Kläbo treener ja vanaisa Kåre Hösflot rääkis Norra NRK-le värskelt antud intervjuus, kuidas ülikiire suusamehe vastupidavusomadusi eelmisel aastal arendati.

«Uurisin tippsspordikeskuse inimestelt, et kas nende arvates on võimalik olla üheaegselt tipus nii sprinterina, kui ka paremate tegijate seas pikematel distantsidel. Me ei saanud selgeid vastuseid, seega pidime ise asja endile selgeks tegema.»

«Esimene otsus oli kasvatada treeningumahtu. Eelmisel hooajal treenis Kläbo nii 900 tundi, sel hooajal ületame 1000 treeningtunni piiri,» rääkis ta.

On tavapäratu, et suurem osa lisatundidest kogunes detsembrisse ja jaanuari. Pandeemia ajal hõredamaks jäänud võistluskalender andis võimaluse just talve keskel teha meeletu kogus trenni.

Kläbo kõige intensiivsemate treeningpäevade sisu kõlab metsikult. Lisaks hullumeelsetele pikkadele kiirendustele, mis kätkevad endas ka ülesmäe intervalle, kuulub treeningu hulka ka mitmetunnine rattasõit kodust treeningpaika ja tagasi koju.

«Mõnikord korraldame nii öelda eripäevi, et näha, kuhu me jõudnud oleme. Sellistel päevadel treenib ta üheksa tundi päevas. Tänavu tegime nii, et tal oli kaks üheksatunnilist treeningpäeva järjest,» paljastas Kåre Hösflot.