VIDEO ⟩ Zevakin vabandas skandaalse peo pärast: mulle helistas ka peaminister Kaja Kallas

Eelmisel nädalavahetusel lahvatas tohutu skandaal, kui avastati, et populaarne juutuuber Andrei Zevakin kogunes Eesti Laulule kaasa elama koos suure kuulsuste seltskonnaga. Mitmed tuntud osalejad on juba nädala jooksul vabandanud, kuid nüüd murdis ka tema sel teemal esimest korda vaikuse.

«Ma ei hakka siin pikalt keerutama, see oli väga vale otsus, et selline asi meie stuudios toimus, samas kui on kriis ja haiglad täituvad abivajajatega,» selgitas Zevakin. «Tõesti vabandust selle eest, et lasin sellisel asjal toimuda ja ei teinud midagi, et seda peatada.»

Juutuuberi sõnul on stuudio tema kõrval mitme tuttava omanduses ning nende kaudu kogunes ka selline suur seltskond noori kuulsusi. Zevakin kinnitas, et on ise koroona juba ammu läbi põdenud ning ei arvas, et tema enam nakkusohtu ei tohiks põhjustada, kuigi oli jäetud koroonakontaktsena Eesti Laulult kõrvale.

Kõrgema taseme skandaal

Asi läks kurjaks siis, kui avalikkuse ette jõudsid Pluuto ja Zevakini ootamatult edukale Eesti Laulu esitusele kaasa elama tulnud kaaslaste sotsiaalmeediapostitused. Nende seal olid Uudo Sepp, Kelly Sildaru, Seidi Voogre ja teised. Skandaal jõudis Toompeale välja.

«Esmaspäeval helistas mulle Eesti Vabariigi peaminister Kaja Kallas, kellega vestlesime ja diskuteerisime koroonateemal, mis riigis toimub ja saama hakkab,» avaldas Zevakin. «Ta oli väga tore ja viisakas,» kinnitas juutuuber ja pani inimestele südamele, et kuna riik on eilsest lukku pandud, ei tasu selliseid pidusid korraldada , nagu toimus tema stuudios.

Ebaõiglane skandaal?

Kuigi skandaal ise jõudis riigijuhtideni läbi meedia, peab Zevakin ise selle kajastust aga ebaõiglaseks. «Eesti meedia tegi viie päeva jooksul 22 artiklit sellest teemast,» tõi ta välja ja mainis, et pooled neist tulid Kroonika sulest. Neile paneb juutuuber ka korralikult puid alla.

«Ma võtsin kohe vastu otsuse, et mina meediaga ei suhtle,» sõnas ta. Zevakin kartis, et see pööratakse igal juhul tema enda vastu ning jättis selle oma kanalile, kus juutuuberil on 165 000 jälgijat. Juutuuberi sõnul läksid mõned väljaanded aga siiski liiale.

«Kroonika ja Eesti Ekspress läksid natukene üle piiri ja nimetasid meie stuudios toimunud pidu igas artiklis koroonapeoks,» tõi ta välja. Zevakini sõnul on see valeväide. Ekspress jõudis ka väljendini «koroonaorgia». «Kuidas saab olla koroonapidu, kui pole ühtegi koroonapositiivset?»

Samuti kurtis Zevakin, et paljud sealsed ajakirjanikud käitusid suisa ahistavalt, helistades õhtul väljaspool töötunde ja saates hoiatava tooniga sõnumeid. «Ähvardused ja manipulatsioon,» nimetab Zevakin seda. Samuti mindi tema sõnul kajastusega liiga isiklikuks, tuues mängu ka juutuuberi ema, kes töötab arstina.