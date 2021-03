RAHVAS MARUS ⟩ Miks visati Seidi ja Ada üle «Duubli» parda, kuid Uudo Sepp pääseb vabandusega?

Laulja Uudo Sepp postitas reedel vabanduse, kus kahetses sarnaselt mitmete teiste Eesti Laulu finaali ajal toimunud Andrei Zevakini stuudiopeol osalemist. Erinevalt Zevakini äärmiselt jõulisest pöördumisest postitas Uudo enda oma instagramis.

«Tagantjärgi on mul kohutavalt piinlik,» tõdes ta. «Aga mis tehtud, see tehtud. Sain oma vitsad kätte.» Uudo sõnul oli kriitika tõesti asja eest ning ta manitses, et noored jälgijad võiks praeguses riiklikus kriisiolukorras temast targemini käituda.

Mäletatavasti on skandaali käigus põhilise asjana noortele kuulsustele pandud süüks halva eeskuju andmist. Zevakini üritusel osalesid veel paljud: Seidi Voogre, Kelli Sildaru, Merilin Mälk ja teised.

Uudo story. FOTO: Kuvatõmmis

Kes on võrdsem?

Sarnaste vabandustega sotsiaalmeedias esinenud Ada Nelke ja Seidi Voogre jäid aga mäletatavasti eelmisel nädalal «Duubli» saatejuhtide positsioonist ilma. TV3 loovjuhi Urmas Eero Liivi sõnul lihtsalt ei saa nii hukkamõistu vääriliselt käitunud inimestega koostööd teha.

Lisaks tegi «Duubel» Seidist ning Adast reedel hoopis paroodia. Teiste näitlejate mängituna - üks neist Marta Laan - tehti neiud naeruks ja naljatati ka Seidi isa surma ning haiguse üle. Samas Uudo pääses hulga kergemalt: laulja tuleb sama saadet järgmisel nädalal hoopis juhtima.

Selline ilmselge ebaõiglus on tekitanud sotsiaalmeedias tohutu pahameeletormi. Küsitakse, kas tegemist on naljaga ning tuletatakse meelde, et Uudot on sotsiaalmeedias viimasel ajal mitmetel teistelgi pidudel nähtud.

«Mul on tunne, et tegemist on TV3 plaaniga 'populaarne ja muhe' mees panna sinna,» pakuti Twitteris välja. «Kui öeldi, et Seidi ja Ada lähevad, hakkas kommentaariumites suur sõim, inimesed lubasid saadet mitte vaadata.» Samuti ujutati TV3 «Duubli» instapostitus üle kommentaaridega, mille teatel oli paroodia äärmiselt inetu.

Mu arust on asi põhimõttes, nad toovad juba endale sellega häbi, et seidi ja ada ei saanud aga uudo saab 🤡 — Tom (@Kellytoomas) March 12, 2021

väga paljudest tiktokkidest on näha, kuidas uudo on juba mitu kuud pinnakatel erinevate seltskondadega pidu pannud aga keegi ei räägi sellest — P I $ I K E (@ennibritta) March 12, 2021

Mul on tunne et tegemist on tv3 plaaniga "populaarne ja muhe" mees panna sinna, sest kui öeldi, et Seidi ja Ada lähevad, hakkas kommentaariumites mega sõim, inimesed lubasid saadet mitte vaadata jne. Kahju, et ilma põhjuseta slutshamemise jms pärast neilt võimalus võeti. — Eliise (@eliisekuus) March 12, 2021

tv3 definitsioon imelisest tagasisidest on ikka tase omaette pic.twitter.com/cpS2heewfL — Kriimu (@k8lmavares) March 12, 2021

be kind. jep see isa nali oli ikka mega lahke sinust. pic.twitter.com/Aj16MGeJye — 🤠 (@litsjaylemus) March 12, 2021

DUUBEL on faking labane ja nõme, selliseid asju öelda ja teha Seidile ja Adale on absoluutne absurdsus! #duubel — nöps (@Reelika_) March 12, 2021