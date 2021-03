POLEGI LAHUS? ⟩ Jennifer Lopez eitab oma suhte purunemist, aga kinnitab probleeme

Pärast kaks aastat kestnud kihlust ja neli aastat koosolemist ilmus kõmumeediasse allikate poolt kinnitatud uudis, et Jennifer Lopez taas vallaline, vahendab etonline.com.

Allika sõnul ei arvanud Lopez, et abielu poole liikumine pole enam õige. Lisaks on kahtluse alla seatud Rodrigueze karakter. Nimelt liikusid selle aasta alguses kuulujutud, et Rodriguez suhtleb ühe USA tõsielustaariga. Naine eitas ise kuulujutte, kuid hiljem selgus, et Rodriguez oli ühe tõsielustaari pilti Instagramis like'inud.

Kihluse purunemist kinnitas ka justkui lauljatar ise, sest Lopez on nende suhte probleemidest kaudselt rääkinud. Alles hiljuti avaldas Lopez ajakirjale Allure, et möödunud suvele planeeritud pulmade edasi lükkamine oli hea otsus. «See oli suur otsus. Olime kuid ja kuid planeerinud ning see oli ülemere. Võib-olla ei olnud see õige aeg. Sa hakkad igasugu asjadele mõtlema – nagu kõigel on selline ideaalne hetk,» rääkis laulja salapäraselt.

Samas intervjuus avaldas Lopez, et tema ja Rodriguez käivad oma suhte nimel teraapias. Laulja mainis, et see aitas nende suhet väga. Nüüd vahendab TMZ, et Lopez ja Rodriguez on ikka koos ja näevad hetkel väga vaeva, et nende suhet elus hoida.

«Kihluse purunemise info on ebatäpne. Me töötame mõne asja kallal,» avaldas paar ühise avaldusega TMZ'le. Lisaks öeldi, et nende suhte probleemid ei ole seotud petmise ega kellegi kolmandaga.

Allikate sõnul lõpetas paar reedel oma kihluse ja läksid lahku. TMZ küsis oma esialgsete allikate käest üle, mis täpselt reedel juhtus ja allikad kinnitasid, et paari suhe oli tol päeval ikkagi halvas seisus ja küllap oli neil suur tüli.

Hetkel on kindel, et Lopez ja Rodriguez on ikkagi koos. Kas ka kihlatud, see kindel ei ole.

Ka laulja sotsiaalmeedia ei andnud esialgu aimu, et nende suhe on karile jooksmas. Viimane ühine pilt läks Lopeze Instagrami üles veebruari viimasel päeval. Rodriguez oli sõitnud Dominikaani Vabariiki Lopezi juurde, kes oli parasjagu filmivõtetel. Lopez on siiani filmivõtetel, Rodriguez aga Miamis.

Lopez oli enne Rodriguezega kihlumist kolmel korral abielus. Ojani Noaga (1997-1998), Cris Juddiga (2001-2003) ja Marc Anthonyga (2004-2014). Anthonyga on Lopezel ka kaksikud. 2002. aastal kihlus laulja ka näitleja Ben Affleckiga, kuid nende suhe purunes 2004. aastal, vahendab US Magazine.