USA näitleja kinnitas kuulujuttu, mis oli seotud tema abielu purunemise ja printsess Dianaga

Loni Anderson ja Burt Reynolds kohtusid 1981. aastal ja hakkasid aasta hiljem käima, vahendab Los Angeles Times. Kuus aastat hiljem, 1988. aastal otsustas paar abielluda. Tagasihoidlikul 20-minutilisel pulmapeol oli kohal 65 külalist.

Viis aastat hiljem nende abielu aga purunes. 1988. aasta aprillil andis Reynolds sisse lahutuse. Sellest kujunes aga väga inetu lahutus, kus Reynolds nende glamuurse näiva eraelu tabloidide esilehekülgedele viis.

Reynolds avaldas teleintervjuus, et nad ei seksinud enam üldse ja arvas, et Anderson ei tohiks lahutuse osas üllatunud olla. «Kui su abikaasa ei ole sind puudutanud, pea kolm aastat,» imestas Reynolds avalikult. Mees jätkas naise laimamist ja süüdistas Andersoni isegi petmises. Reynolds oli kusjuures Andersoni ise petnud, kuid seda väidetavalt alles pärast seda, kui ta sai teada, et näitlejanna teda pettis.

Kolm aastat tagasi meie seast lahkunud Reynolds jättis mulje, et Anderson on töötu näitlejanna, kellel puudub enesehinnang. Lisaks ründas ta naise lapsevanema rolli ja ütles, et ta oli nende pojale halb ema.

Loni Anderson ja Burt Reynolds 1985. aastal. FOTO: /RAP/MPI/Capital Pictures/Scanpix

1994. aastal nende lahutus jõustus ja tundus, et nad olid ära leppinud, kuid siis avaldas Anderson oma autobiograafia. Seal süüdistas ta Reynoldsi füüsilises vägivallas ja narkootikumide tarbimises. Järgnesid ka rahalised probleemid, sest Reynolds pidi maksma igakuist lapsetoetust, kuid kuulutas 90ndate lõpus välja pankroti.

Reynoldsi ja Andersoni lahutus ning rahaasjad said lõplikult lahendatud alles 2015. aastaks.

Aga samal ajal, kui Reynoldsi ja Andersoni lahutus meediaväljaannete esikaanel võidutses, hakkas tiirlema ka kuulujutt, mis oli seotud printsess Dianaga.

Nüüd, 2021. aasta märtsis, on Anderson seda kuulujuttu ka kinnitanud. Anderson võttis osa Andy Coheni jutusaatest, kus otseülekande ajal said fännid näitlejannalt küsimusi küsida. Üks neist päris, kas kuulujutt, et printsess Diana saatis Reynoldsile tänukirja vastab tõele.

Kuulujuttude kohaselt kirjutas varalahkunud printsess Diana Hollywoodi näitlejale tänukirja, sest Reynoldsi ja Andersoni lahutus oli 1993. aastal meedia tähelepanu keskmes. Seega ei keskendunud meedia toona mõnda aega ainuüksi printsess Diana ja tema purunenud abielule.