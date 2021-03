KLÕPS ⟩ Trafficu solist Silver Laas läks koos bändikaaslasega koroonaosakonda tööle

Eesti ansambli Trafficu solist Silver Laas postitas Instagrami pildi endast ja bändikaaslasest Joonas Mattias Sarapuust. Postitusega avaldas Laas, et tema ja Sarapuu töötavad hetkel Ida-Tallinna Keskhaigla koroonaosakonnas.

«Juba terve aasta pole saanud normaalselt lavale ja lugedes iga päev olukorrast riigis ja eriti haiglates mõtlesin mida ma saaksin ise ära teha, et aidata,» alustas Laas oma postitust.

«Nüüdseks olen ma juba nädalapäevad töötanud koos Joonas Mattias Sarapuuga Ida-Tallinna Haigla COVID osakondades, kus meie põhilisteks tööülesanneteks on erinevate analüüside viimine laborisse, ja üldse erinevad jooksvad tööd, olgu siis patsientide riiete toomine või meditsiinitarvikute kastide sorteerimine,» kirjeldas Laas nende töökohustusi.

Laulja sõnul leppisid nad haiglaga kokku, et töötavad seal seni, kuni olukord laheneb: «Sest see on ka meie tavatööga otseses seoses. Kui tulevad tagasi kontserdid jäävad ka haiglad tühjemaks.»