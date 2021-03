PÕRUNUD KLUBIÕHTU ⟩ Mehhiko instastaar ei taha ühe hirmsa öö tõttu kodumaale enam tagasi minna

Alles politseikaubikus vangla poole sõites väitis politsei Stephanie'le, et nad ei maksnud ööklubis ära oma arvet. «Tänase päevani on mul alles ostutšekk, millel on kuupäev ja aeg, mis tõestab, et me maksime oma pudeli eest. Politsei lihtsalt valetas, sest nad teadsid ette, et nad röövivad meid paljaks.»

Kui nad lõpuks välja said lendasid nad koheselt USAsse tagasi ning nüüd kardab Stephanie kodumaale tagasi minna. Instastaar usub, et teda ja tema assistenti rünnati, kuna nad olid vähemuses. «Ma ei taha kohe kindlasti oma kodumaale tagasi minna, sest ma ei tunne ennast seal mugavalt ja politseinikud on sulid. See on kurb, sest Mehhiko on nii ilus riik ja sellel on nii palju kohti, mida tahaksin külastada,» ütles Stephanie kurvalt.