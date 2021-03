TV3 vabandab Ada ja Seidi ees: «Duubli» sketš väljus hea maitse piiridest

«Meie siiras vabandus ka näitlejate Marta Laane ja Liisa Pulki ees, kes on kõnealuse sketši tõttu sattunud avalikkuses löögi alla, mida nad pole kuidagi ära teeninud. Kinnitan, et saatelõigus sisaldunud ebakohased naljad pole näitlejate looming ning telekanal võtab selle eest vastutuse.»

Neiudest tehti paroodia, kus näitlesid Liisa Pulk ja Marta Laan . «Seidi surnud isa ja haiguse üle nalja teha on naljakas.. saime aru,» kommenteeris Ada saadet irooniliselt. Tõsielustaaridele on ka arusaamatu, miks neid ei lastud eetrisse, küll aga sobib selleks samal peol osalenud Uudo Sepp. TV3 eriprojekti «Duubel: Õhtune vahetus» juhtima kutsutud «Rannamaja» osalejad Ada Nelke ja Seidi Voogre sattusid koroonaskandaali ning nende asemel juhitisid sel nädalal saadet Nele-Liis Vaiksoo ja Marta Laan .

TV3 loomejuht Urmas Eero Liiv reageeris aga õhtul paisunud skandaalile. Ta avaldas kahetsust, et nad olid jätnud tähelepanuta Seidi isa surma ning sellega seonduva nalja halva tooni ning vabandas selle pärast. Siiski kinnitas Liiv, et oluline osa paroodiast oli otse päris intervjuudest võetud.

Telemehe sõnul on enamus sketšist on sõna-sõnaliselt maha kirjutatud varasemast intervjuust - ka lõigud, mis on toonud endaga rünnakuid sketši esitajate pihta. «Ma ei näe selles muud, kui tõupuhast huumorit,» sõnas Liiv ja lisas, et selline asi võib avaliku tähelepanuga kaasneda ja kutsus üles parodeerijaid mitte ründama. Loomejuhi Facebooki postitatud vabanduse kommentaariumis siiski paljud mehe vabandust tõsiselt ei võta. «Kui teil tõesti muud sisu pole toota, peale inimeste üle halvustavalt nalja tegemist hõlmava pariooda, siis äkki ärge üldse tehke saadet,» võtab sõna sisulooja Madeleyn Kurg. Samuti ei pidanud Seidi ja Ada mehe vabandust piisavaks.