OLULINE KÜSIMUS ⟩ Jürgen Rooste: Kuidas saada meheks?

Ma olen suur Johnny Deppi fänn, seetõttu – nagu fännidel sageli ikka – on mul väga raske olnud uskuda, et tegemist oleks jõhkardiga. Ning vaadata tema avalikku hukkamist “naisepeksjana”. Seda usun ma nüüd küll, et neil oli näitlejanna Amber Heard'iga “toksiline suhe” – olete tähele pannud, kuidas see sõna, 'toksiline', on end tasapisi igale poole poetanud? Suurem kohtuprotsess on Ameerikas alles ees, aga igal juhul, vaatamata kohtuprotsesside tulemustele, on Depp häbimärgistatud elu lõpuni.

Tume koduvägivalla laine

Samas: jälgides kommentaariume, blogisid ja vlogisid, sattusin ma Johnny Deppi loo kaudu järjest sügavamale jäneseurgu... veidrasse maailma. Võib-olla isegi ussiauku, mis viis mind teistesse, senitundmatutesse universumitesse (siinkohal ma meelega ei jaga neid linke ega “sisuloojaid”).

Kas meil on tõesti aega ja luksust arutada selle üle, et 'parditütred' oleks parem kui 'pardipojad', mil ühiskonnas voogab tumeda lainena jõnk koduvägivald?

Ei-ei, ma muidugi tean, et need on olemas, aga ikkagi. Kõik algab süütult: täiesti mõistlik ühiskonnakriitika, noh, millega ma igas asjas päri pole, aga tõesti: on arusaadav, et inimesi ärritab cancel-kultuur, sest n.ö onuheinondus on küll tüütu vanaajajäänuk, aga iseenesest suuresti ohutu ja väljasurev nähtus. Eestiski on silma hakanud, et mõnedki säärased juhtumid ei jää kohtutes pidama (kas viga on me õigussüsteemis, seadustes, sotsiaalse õigluse eest võitlejate ülepingutamises – ma lihtsalt ei tea praegu!).

Ühesõnaga: kui mõni vlogija toob näiteks ka “toksilist feminismi ” – ja tõega, kontrollides selgubki, et on feministidena esinevaid naisšovinistlikke kirjutajaid, kes ütlevad, et meeste kirjutet raamatud tuleks keelata – või näitab, kui rumal on öelda “amen” asemel või kõrval lingvistiliselt jabur “a-woman”, siis see tundub üsna tervemõistuslikuna. Kas meil on tõesti aega ja luksust arutada selle üle, et 'parditütred' oleks parem kui 'pardipojad', mil ühiskonnas voogab tumeda lainena jõnk koduvägivald?

Jõhker omaette maailm

Et mulle meeldib räpasevõitu ja poliitiliselt ebakorrektne huumor, siis mõni leid sellest “meestemaailmast” andis ka väikse huumorilaksu – nt purjus filmikriitikuna esinev mees, kes ülisarkastiliselt jaurab Hollyoodi diversiteedipüüdluste, habraste, aga kõikvõimsate naiskangelaste üle jne. Noh, et natuke nõme ja natuke naljakas, palju ei viitsi sellist kraami kuulata, aga huumor on sääl iseenesest olemas, naerda sai ka.