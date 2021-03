Helme süüdistab Kiike silmakirjalikkuses: ta rõhutas eraldi, et seadusliku seksi vanust ei tohi näppida

TANEL KIIGE KOMMENTAAR

Helme sotsiaalmeediasse postitatud väiteid eitab Kiik täielikult.

«Mitte ükski Martin Helme poolt mulle omistatud ütlus ei vasta tõele ja neid seisukohti ma väljendanud ei ole. Seda enam, et need seisukohad, mida ta mulle omistab ei lähe mitte sugugi kokku minu maailmavaatega,» ütles Kiik Elu24-le.

«Eelmises valitsuses, ma julgen arvata, et sotsiaalministeerium tegeles kõige aktiivsemalt justnimelt alaealiste väärkohtlemisvastaste juhtumitega. Tegime seda heas tihedas koostöös justiitsministeeriumi, siseministeeriumiga ja väita, et kuidagi viisi mina olevat kuskil öelnud, et seda teemat ei tohi isegi arutada, see lihtsalt ei vasta tõele.»

Kiik lisas, et Helme postitust hommikul nähes proovis ta talle ka helistada, kuid EKRE esimees ei võta tema telefonikõne vastu. Seejärel saatis Kiik talle sõnumi: «Palusin temalt konkreetseid viiteid sellele või siis jama ära kustutada.» Ka sellele Helme ei vastanud.

«Kirjutasin talle ka otse, et ta valetab must-valgelt hetkel. Ma ei tea, kas ta ajab midagi sassi kogemata või on see teadlik otsus lihtsalt laimata, aga need väited ei vasta grammi eest ka tõele.»

Suguküpsuse seadusliku vanuse tõstmise arutelu Kiik toetab. «On riike, kus on näiteks tehtud teatud eristused sõltuvalt sellest, mis vanuses täiskasvanust me räägime. Arusaadavalt on vahe, kas me räägime suhtest 18-aastase ja 14-aastase vahel või me räägime kümneid aastaid vanemast inimesest, kellel on ühtlasi ka selge mõjupositsioon.»

«Eestis on selle vanusepiiri seadusega tõlgendamisega täna probleeme, sellega olen ma ka nõus,» lisas Kiik ja pakkus välja, et seadus tuleks teha konkreetsemaks ja selgemaks, et kõigil oleks selge, kust maalt jookseb lubatud käitumise ja mitte-lubatud käitumise piir.

Lõpetuseks rõhutas Kiik seda, mille tõi ta hiljem välja sama teemat puudutavas sotsiaalmeedia postituses. «Arvestades seda teema tundlikkust ja ka olulisust, et siin hakata mingit poliitilisi plusspunkte otsima ja omistada teistele mingeid väiteid, mida nad teinud ei ole, on madal.»

Kiik kommenteeris Helme väiteid ka enda sotsiaalmeedias: «Kurb on näha, et EKRE püüab niivõrd tundlikul teemal poliitilisi punkte korjata ning teeb seda seejuures süüdimatult valetades. Mitte ükski Martin Helme poolt mulle omistatud ütlus ei vasta tõele. Sama hästi võiksin väita, et EKRE soovib teist riigikeelt kehtestada ning traditsioonilise abielu keelustada.»

Vaatamata Kiige palvele ei ole Helme oma nüüdseks kolm tundi tagasi tehtud postitust muutnud ega Facebookist maha võtnud.