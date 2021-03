KUULA ⟩ Valik tehtud! Rootsi saadab Eurovisioonile Tusse

Melodifestivalen ehk Rootsi Eurovisiooni eelvoor sai eile võimsa lõpu. Mitmekordne Eurovisiooni võitja saadab tänavu lauluvõistlusele Tousin Chiza, kelle esinejanimi on Tusse. Rootsi eurolugu kannab pealkirja «Voices», vahendab eurovision.tv.

«See laul on vennaskonnast, vabadusest ja kõigi häälte kuulamise tähtsusest,» kirjeldas Tusse oma lugu.

1974. aastal tõi Rootsile võidu ABBA oma palaga «Waterloo», 1984. aastal oli võidukas ansambel Herreys lauluga «Digi-Loo, Digi-Ley», 1991. aastal võitis Carola lauluga «Fångad av en stormvind», 1999. aastal oli võidukas Charlotte Nilsson palaga «Take Me to Your Heaven», 2012. aastal Loreen lauluga «Euphoria» ja 2015. aastal Måns Zelmerlöw lauluga «Heroes».