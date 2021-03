Saladus lipsas välja? Brigitte Susanne Hunt nimetas ekspeika ja Merylin Nau kihlust võltsiks

Veebruari keskel teatas suunamudija Merylin Nau, et kihlus tuntud naistemehe Ron Nõmmega. Meediaväljaanded kahtlustasid kohe, et tegemist on reklaamitriki või naljaga, kuid mõlemad vandusid, et suhe on tõsine.

«Ta toetab mind alati ning kui mul mure, siis püüab ka kohe lahenduse leida. Kui ma olen selline tulekera, siis ta on rohkem rahulik tüüp,» tutvustas Nau nende suhte dünaamikat.

Eelmisel nädalal jõudis Elu24ni info, et Nõmm on tuttavatele rääkinud, et polegi tegelikult kihlunud. «Vau, huvitav teada. Minu näo ees räägib teist juttu. Oh, ma ikka korraliku pasaämbri sisse astunud,» reageeris Nau teisipäeval sellisele kuuldusele ning kinnitas, et on nüüd Nõmmest lõplikult lahus. Seega jäi vastamata ainult küsimus, kas nad tegelikult üldse kunagi koos olid.

Merylin Nau ja Ron Nõmm jagasid kuu aega tagasi ühismeedias «kihluspilte». FOTO: @roosiphotography

Võib-olla annab sellele küsimusele vastuse Nõmme endise tüdruksõbra Brigitte Susanne Hundi Instagrami-lugu, kus ta möödaminnes mainib, et kihlus oli «feik» ehk võlts. «Normaliseerime endiste abikaasade ja väikeste firmade toetamise,» kirjutas Hunt, kes kannab videos Nõmme moebrändi RonnyG pusa.

«Feik-kihlus polnud lahe, aga disaini kohapealt anna aga tuld,» tegi Hunt ekspeikale reklaami. Kas Hundi märkus libakihluse kohta on vaid sõnakõlks või on sellel tõepõhi all, võime vaid spekuleerida.

Hunt ja Nõmm olid koos 2019. aasta sügiseni, kui viimane ööklubis teise naise suudlemisega vahele jäi. Hiljem on neid korduvalt koos nähtud, kuid nad on alati väitnud, et on head sõbrad ning nende vahel pole enam midagi romantilist.