VIDEO ⟩ Andrei Zevakin «Duubli» skandaalsest paroodiast: terve nädala töö visati viimase 15 minutiga prügikasti

Juutuuber avaldas pühapäeval video, milles reageerib «Duubli» reedesele saatele, kus näitlejad Marta Laan ja Liisa Pulk kehastusid Zevakini peol osalenud Seidi Voogreks ja Ada-Marie Nelkeks. Viimased kaks pidid juhtima selle nädala «Duublit», kuid visati üle parda, kuna osalesid «koroonapeoks» tembeldatud koosviibimisel.

Zevakin tunnistas, et vaatas vastakaid reaktsioone tekitanud saatelõiku reede õhtul otse ega suutnud ära imestada, mis seal toimus. «10 sekundi jooksul suutis Marta Laan teha nalja Seidi nahahaiguse ja ka tema surnud isa üle,» kommenteeris juutuuber väljaütlemisi, mille eest on tänaseks vabandanud nii TV3 loovjuht Urmas E. Liiv kui ka TV3 Grupi Eesti tegevjuht Signe Suur.

Zevakinile jäi arusaamatuks, miks näitlejad nõustusid sellisest sketšist osa võtma. «Miks üldse nõus olla sellise asjaga? Ma ei tea väga palju Eesti filmidest ja seriaalidest, aga nad on suhteliselt austatud näitlejad ja mängivad teatrites. Ja siis nad lihtsalt lähevad sellise asjaga kaasa ja teevad ennast täiesti lolliks,» kritiseeris juutuuber.

Zevakin toonitas, et saatejuhte Laant ja Nele-Liis Vaiksood ei saa siiski kõiges süüdistada. Ka Signe Suur kinnitas, et saates kõlanud ebakohased naljad polnud näitlejate looming. «Küsimusi tuleb küsida kogu saate tiimilt, kes selle lubasid eetrisse. Kas nad tõesti kõik istusid ekraanide taga ja mõtlesid, et see on meganaljakas?» väljendas juutuuber imestust ja spekuleeris, et tegemist on kellegi isikliku vaenuga.

«Ma ei saa aru, kust tuli vajadus hakata niimoodi vajutama Adale ja Seidile? Nad pidid jäljendama mingit intervjuud, mida Seidi ja Ada päriselt andsid, aga mulle tundub, et siin on asi väga palju isiklikum kui see, et nad lihtsalt paroodiat teevad,» ütles Zevakin, keda ennast samuti sketšis mainiti.

Juutuuberile jäi silma ka see, et bravuuritar Anu Saagim, keda saate lõpus šampusega pritsiti, sai toimuva peale päriselt vihaseks. «Mul on selline tunne, et siin läks sketšist asi natuke liiga reaalseks,» arvas ta. Zevakini arvates on üldse imelik, et sellises saates alkoholi juuakse.

Veel kritiseeris Zevakin TV3 otsust võtta järgmise nädala saadet juhtima Uudo Sepp, kes samuti skandaalsel peol osales. Sepp aga teatas laupäeval, et loobub «Duubli» juhtimisest, kuna sõprade parodeerimine oli tema jaoks vastik ja rõve. «Tubli, et Uudo võttis vastu otsuse, et ta ei lähe sinna saatesse. Mis sa ikka uppuvale laevale peale lähed,» kiitis Zevakin.

Juutuuber luges üle ka roppused, mis lühikese saatelõigu jooksul eetris kõlasid. «Bitch, f***ing, pohh, lohh, l*** ja mida v****. Kõik need inimesed, kes stuudios praegu on, on üle 35,» imestas Zevakin, kelle sõnul tõmmati sellega vesi peale saatejuhtide terve nädala tööle.