«Duublit» juhtinud Nele-Liis Vaiksoo astus Marta Laane kaitseks välja: kas üleskutse näitleja teatrist vallandada on õige?

Näitleja ja laulja Nele-Liis Vaiksoo kommenteeris Facebooki postituses «Duubli» õhtuse vahetuse reedest saadet, kus näitlejad Marta Laan ja Liisa Pulk kehastasid algselt saadet juhtima pidanud tõsielustaare Seidi Voogret ja Ada-Marie Nelket. Viimased jäid «Duubli» eetrist välja, kuna osalesid eelmise nädala laupäeval juutuuber Andrei Zevakini stuudios toimunud peol, mida on nädala jooksul meedias tugevalt kritiseeritud.

«Teeme igaõhtust otsesaadet, täites kõiki rangeid ohutusnõudeid, ega soovi seetõttu riskida saatejuhtidega, kelle käitumine on olnud hukkamõistu väärt,» teatas TV3 loovjuht Urmas E. Liiv esmaspäeval. Tol hetkel poleks «Duubli» toimetus osanud aimata, et nädala lõpuks mõistetakse hukka hoopis nende tegevust.

Laan, Pulk ja TV3 sattusid tule alla, kuna reedeses sketšis mainiti Seidi nahahaigust ja surnud isa. Ühismeedias võrreldi saatelõiku koolikiusamisega ning nimetati seda piinlikuks. «Tunnistan, et isa puudutanud lõik oleks võinud välja jääda, kuid kinnitan teile, et tegemist oli eksimusega, mitte pahatahtliku ja sihiliku rünnakuga. Kas sketš õnnestus või mitte, jääb juba iga inimese enda otsustada!» ütles saadet juhtinud Vaiksoo.

Reedese saate järel hakati saatejuhte ühismeedias pommitama ning nõuti isegi Marta Laane teatrist vallandamist. «Meid süüdistatakse kiusamises, kuid see, mis hetkel toimub Marta aadressil, on minu meelest kordades hullem. Marta parodeeris näitlejana inimest, omamata mingit isiklikku vaadet antud neiule,» sõnas Vaiksoo.

Näitleja kinnitas, et temal ega Laanel pole parodeeritud rannamajaliste vastu mingit isiklikku vimma. «Marta Laan on üks tolerantsemaid inimesi, keda tean, ning suhtub inimestesse suure headusega, hoolimata soost, vanusest, orientatsioonist, nahavärvist või millest iganes! Kui vaadata meie saateid järele, siis näete, et Marta ei viska nalja mitte ainult teiste üle, vaid paneb korralikult puid alla ka iseendale,» kinnitas Vaiksoo.

Marta Laane ja Liisa Pulga sketš ajas televaatajad ja parodeeritavad tagajalgadele. FOTO: Kaader saatest/TV3

Seidi ja Ada solvumist nimetas Vaiksoo «pisaratemänguks» ja «avalikuks komejandiks». «Solvumiseks on erinevaid viise. Kas selline avalik pisaratemäng ja üleskutse näitleja teatrist vallandada on ikka päris õige?!» küsis Vaiksoo ning lisas, et solvudagi tuleb väärikalt.

Postituse all avaldas toetust teletegija Olav Osolin, kelle sõnul peaksid parodeeritavad vaid uhkust tundma, et neid jäljendati. «Vähemasti on nad millegagi silma paistnud! Kanal las vabandab, kui ta tahab, teie põrutage aga vapralt edasi!» kiitis Osolin saatejuhte.

Laupäeval võttis Marta Laane kaitseks sõna kuu aega tagasi «Duublit» juhtinud Brigitte Susanne Hunt, kelle sõnul oli sketš täielikult ebaõnnestunud, kuid kiusamine sellegipoolest õigustamatu. «Inimene, kes teeb sellise haavava nalja, ei pea oma ametipostilt näitlejana või «kuulsuseareenilt» sellepärast kaduma. Kas teie tahaksite, et teid ühe vea pärast lahti lastaks ja teil poleks enam tööd?» vastas Hunt Instagramis pahastele kommentaatoritele.

Skandaalset saatelõiku vaadanud juutuuber Andrei Zevakin märkis samuti, et süü ei lasu ainult Laanel ja Vaiksool. «Küsimusi tuleb küsida kogu saate tiimilt, kes selle lubasid eetrisse. Kas nad tõesti kõik istusid ekraanide taga ja mõtlesid, et see on meganaljakas?» mõtiskles juutuuber.

Saatejuhtide kaitseks on sõna võtnud ka TV3 Grupi Eesti tegevjuht Signe Suur, kelle sõnul võtab saatelõigu eest vastutuse telekanal. «Meie siiras vabandus ka näitlejate ees, kes on kõnealuse sketši tõttu sattunud avalikkuses löögi alla, mida nad pole kuidagi ära teeninud. Kinnitan, et saatelõigus sisaldunud ebakohased naljad pole näitlejate looming,» teatas tegevjuht laupäeval.