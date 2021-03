Parodeeritud Seidi põrutab Nele-Liis Vaiksoole: mina olen süüdi, järka kord räägin emaga

Sel nädalal «Duublit» juhtinud Nele-Liis Vaiksoo võttis pühapäeval Facebookis sõna, et kaitsta reedeses saates Seidit parodeerinud näitlejat Marta Laant , keda on solvava sketši eest ühismeedias teravalt kritiseeritud ning nõutud isegi tema teatrist vallandamist.

«Meid süüdistatakse kiusamises, kuid see, mis hetkel toimub Marta aadressil, on minu meelest kordades hullem. Marta parodeeris näitlejana inimest, omamata mingit isiklikku vaadet antud neiule,» kirjutas Vaiksoo.

Seidi ja Ada solvumist nimetas Vaiksoo «pisaratemänguks» ja «avalikuks komejandiks». «Solvumiseks on erinevaid viise. Kas selline avalik pisaratemäng ja üleskutse näitleja teatrist vallandada on ikka päris õige?!» küsis Vaiksoo ning lisas, et solvudagi tuleb väärikalt.